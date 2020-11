Iluminacja skromniejsza niż zwykle

Tegoroczna iluminacja w mieście z powodu pandemii rozbłyśnie w znacznie mniejszym zakresie niż w poprzednich latach.

W tym roku iluminacja nie pojawi się m.in. w Al. Jerozolimskich (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), w al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), na placu Bankowym, na ul. Marszałkowskiej (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), na ul. Świętokrzyskiej (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), na ul. Mokotowskiej i na ul. Targowej.

Dekoracje zawisną natomiast na Trakcie Królewskim, na placu Zamkowym (elementem umowy jest m.in. choinka) i Starówce (m.in. ul. Piwna, Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Freta, Rynek Nowego Miasta, Kościelna do Podzamcza).

Ozdoby zostaną zamontowane do pierwszego weekendu grudnia. Ponieważ to nowa iluminacja, wykonawca rozpoczął prace już na początku października - m.in. testowano ozdoby na drzewach przy kościele św. Anny czy przy skwerze Hoovera.

Tegoroczne dekoracje zostały zaplanowane tak, żeby przez swoje rozproszenie oraz rozmiar umożliwiały bezpieczne zimowe spacery, przy utrzymaniu odpowiedniej odległości od innych. Stawiamy również na ekologię - dzięki zastosowaniu energooszczędnych diod, które pobierają nawet 8-10 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki. Co więcej, iluminacja została wyposażona w system zarządzania dekoracją z uwzględnieniem redukcji jej mocy w godzinach nocnych oraz uzbrojenie wszystkich elementów w urządzenia eco-saver, co obniży koszty eksploatacji o blisko 30 proc.

Całość warszawskiej iluminacji zepną dekoracje na placu Zamkowym. Tam zostanie umieszczona wysoka na 27 metrów choinka do złudzenia przypominająca naturalny świerk. Drzewko ozdobione klasycznymi bombkami w kolorach złota, srebra i czerwieni przywoła najwspanialsze świąteczne wspomnienia. Na placu pojawią się świetlne dekoracje w kształcie baloniarza i kataryniarza, które staną się doskonałą scenerią do pamiątkowych zdjęć.

Iluminacja jest planowana w tym sezonie także na Tarchominie i Nowodworach. To projekt z budżetu obywatelskiego.

