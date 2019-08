Weekend drogowców

W długi weekend drogowcy będą pracowali m.in. na ulicach Głębockiej, Łodygowej i Koszykowej.

13 sierpnia ok. godz. 8.00 wykonawca prac na tzw. „obwodnicy" Targówka wprowadzi zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Handlowej, M. Ossowskiego i Kołowej. Roboty obejmą środek skrzyżowania, dlatego kierowcy nie będą mogli skręcić w lewo w żadnej z relacji. Nie będzie można także pojechać prosto ul. Kołową przez skrzyżowanie z od strony ul. Witebskiej. Od początku kursowania swoje trasy zmienią autobusy linii: 212, N12 i N62.

W sierpniowy weekend na kolejnych odcinakach ul. Głębockiej oraz na ul. L. Berensona zostaną ułożone ostatnie warstwy nawierzchni. W pierwszym etapie prac, od czwartku, 15 sierpnia od ok. godz. 23.30 do piątku, 16 sierpnia do godz. 23.30 zamknięte będą ulice: L. Berensona od ul. Kąty Grodziskie do Głębockiej oraz Głębocka od ul. L. Berensona do Lewandów.

Całkowicie wyłączone z ruchu będą skrzyżowania ul. L. Berensona z ulicami Kąty Grodziskie i Głębocką. Połączenia z ul. L. Berensona nie będzie miała także ul. Zaułek. Na ul. Lewandów oraz na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów i Okrągłą zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu. Natomiast na fragmencie od ul. Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo. Jeden kierunek ruchu (w stronę Głębockiej) będzie obowiązywał na ul. Tajemnej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Tajemna – Głębocka – Lewandów – Oknicka lub Skarbka z Gór – L. Berensona – Ostródzka – Zdziarska – Kąty Grodziskie.

Autobusy linii 120, 527 i nocnej N11 pojadą ulicami: L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna. Autobusy linii 132 pojadą przez Marki ulicami: al. marsz. J. Piłsudskiego – Sosnowa – T. Kościuszki i dalej ulicami: Lewandów – Głębocka – Toruńska. W godzinach szczytu kursować będzie linia zastępcza Z32, na trasie: Metro Marymont – Włościańska – Żelazowska – al. Armii Krajowej – most gen. S. Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Ostródzka – Toruńska – most gen. S. Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – Włościańska – Metro Marymont.

W kolejnym etapie prac, od piątku, 16 sierpnia od godz. 23.30 do niedzieli, 18 sierpnia, zamknięte będą ul. Głębocka na odcinku od ul. L. Berensona do ul. Podłużnej oraz fragment ul. Lewandów do nowo wybudowanej drogi łączącej tę ulicę z ul. L. Berensona. Podobnie jak w poprzednim etapie, na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Podłużną a Okrągłą będą dwa kierunki ruchu, a na fragmencie od ul. Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na ul. Tajemnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę Głębockiej).

Objazd zostanie poprowadzony ulicami Skarbka z Gór i L. Berensona. Autobusy linii 120, 527 i nocnej N11 będą kursowały taką samą trasą, jak w poprzednim etapie. Autobusy linii 132 pojadą ulicami L. Berensona i Zaułek do przystanku zlokalizowanego na tej ostatniej ulicy. Linia 240, tylko w kierunku pętli Żerań-FSO będzie kursowała ulicami: Lewandów – Oknicka – L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna – Głębocka.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 18 na 19 sierpnia, na ulicach Kąty Grodziskie, L. Berensona, Lewandów oraz Głębockiej na odcinku od ul. L. Berensona do Podłużnej zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Możliwy będzie już ruch w obydwu kierunkach.

Prace przy układaniu nawierzchni będą prowadzone także na ul. Łodygowej. Od środy, 14 sierpnia ok. godz. 22.00 do czwartku, 22 sierpnia zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Klamrowej. W tym czasie ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie jezdnią północną, na której będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Kierowcy na właściwą jezdnię powrócą w okolicy ul. Klamrowej. Połączenie z ul. Łodygową stracą ulice Przewoźników, Wschodnia i Potulicka. Wyjazd z ul. Strużańskiej będzie możliwy na jezdnię serwisową.

Od 22 sierpnia od godz. 22.00 do 27 sierpnia zamknięta będzie północna jezdnia na odcinku od ul. Wolińskiej do Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie jezdnią południową. Utrzymana zostanie przejezdność na skrzyżowaniu z ul. Wyspową. Połączenie z ul. Łodygową stracą ulice Pszczyńska i Uznamska.

W czasie majowego weekendu prowadzone będą również pracy przy torowisku na ul. Marymonckiej. Od 16 do 18 sierpnia, w godz. 7.00-18.00, wyłączany będzie ruch tramwajów na ul. Marymonckiej, od pętli Twardowska do mostu M. Skłodowskiej-Curie.

W czasie prac tramwaje linii 6 i 17, jadące w kierunku Metra Młociny i Tarchomina Kościelnego, będą kończyły trasę na przystanku AWF. Jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-8 kursująca na trasie: Metro Marymont - Włościańska - Słowackiego - Marymoncka - al. Wittek – Metro Młociny.

W długi weekend drogowcy będą pracowali także na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Raszyńskiej. W tym miejscu powstaną przejazdy rowerowe, przebudowywana zostanie również sygnalizacja świetlna. Z tego powodu od czwartku, 15 sierpnia do niedzieli, 18 sierpnia ul. Koszykowa zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów w okolicy skrzyżowania z ul. Raszyńską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Raszyńska – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego. Nie będzie można wyjechać z ul. Nowogrodzkiej na ul. Koszykową. Na tej pierwszej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy od pl. S. Starynkiewicza. Będzie na niej również obowiązywał zakaz parkowania. Swoją trasę zmienię autobusy linii 159 jadące w kierunku EC Siekierki.

W Warze na ul. Przewodowej w rejonie skrzyżowania z Mozaikową będą pracowali wodociągowcy. W czwartek, 15 sierpnia, w pierwszym etapie prac, zwężona będzie jezdnia pomiędzy ulicami Wiesiołka a Mozaikową. W kolejnym etapie, od 16 do 17 sierpnia, roboty będą kontynuowane na środku skrzyżowania. W tym czasie nie będzie można wyjechać z ul. Mozaikowej (od strony ul. Sulęcińskiej) na Przewodową.

Na początku przyszłego tygodnia wodociągowcy będą prowadzić roboty również w rejonie skrzyżowania ulic Ryżowej i Dzieci Warszawy w Ursusie. W poniedziałek i wtorek, 19 i 20 sierpnia, na ul. Ryżowej pomiędzy budynkiem nr 44 a ul. Dzieci Warszawy będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Dzieci Warszawy. Nie będzie można również przejechać w ciągu ul. Dzieci Warszawy (jadąc od strony ul. Skoroszewskiej) przez skrzyżowanie z ul. Ryżową. Objazdy będą prowadziły ulicami: Dzieci Warszawy – Skoroszewska – A. Prystora – Ryżowa. Tymi ulicami pojadą autobusy linii: 129, 178, 191, 207, 401, 517 i nocnej N35.

