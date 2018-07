Bilet do zoo przez komórkę

Można już kupić bilety do zoo za pomocą smartfona. Wejściówki są dostępne w aplikacji mobilnej.

- Nasze zoo w tym roku obchodzi już 90. urodziny, ale ciągle idzie z duchem czasu. Cieszę się, że warszawiacy z takim entuzjazmem przyjęli kolejną nowość - płatność za bilety przez telefon. To duża oszczędność czasu dla zwiedzających oraz mniejsze kolejki do kas – mówi Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – Z roku na rok odwiedza nas coraz więcej osób. W 2017 r. naliczyliśmy blisko 787 tysięcy gości. Patrząc na dużą frekwencję w tym sezonie, spodziewamy się, że padnie teraz kolejny rekord - dodaje.

Odwiedzający mogą zapłacić za bilety do zoo za pośrednictwem aplikacji mPay. Platforma jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Przelewu można dokonać jeszcze w drodze do ogrodu. Po dotarciu do bram, wystarczy pokazać obsłudze ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Potem pozostaje tylko wejść i korzystać z przyjemności zwiedzania. Aplikacja jest już dobrze znana warszawiakom.

Do tej pory można było za jej pomocą opłacać przejazdy komunikacją miejską. Tak samo, jak podczas zakupu biletów ZTM, wystarczy wybrać rodzaj i liczbę wejściówek do zoo, a następnie zatwierdzić płatność kodem PIN. Do standardowej ceny biletu jest naliczana niewielka prowizja.

zw.com.pl