Przyspiesza budowa obwodnicy Płocka

Rusza kolejny etap budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta, na który pozyskano finansowanie.

źródło: 123RF Władze Płocka przekazały 58 mln zł zarezerwowanych w miejskim budżecie na drugi etap obwodnicy miasta. +zobacz więcej

Blisko 130 milionów złotych na realizację obwodnicy Płocka zapewni Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Projekt obejmuje budowę odcinka od węzła Boryszewo na ulicy Otolińskiej do węzła Bielska oraz odcinka pomiędzy węzłem Bielska a węzłem Długa.

Pierwszy odcinek obwodnicy Płocka, o długości 1,6 km, oddano do użytku jeszcze w 2014 roku. Koszt budowy wyniósł wtedy 43 mln zł, z czego 30 mln zł zrefinansowano ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy 2007–2013.

Budowa drugiego odcinka obwodnicy ma się zakończyć do końca listopada obecnego roku. Inwestycję realizuje Skanska. Wybuduje ona przy ulicy Bielskiej wiadukt kolejowy oraz drogowy. Powstaną także drogi dojazdowe i serwisowe wraz z oświetleniem, zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Projekt przewiduje umocnienie koryta rzeki Brzeźnicy, a także przebudowę linii energetycznych oraz urządzeń melioracyjnych. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2016 roku, gdyż władze miasta obawiały się, że część funduszy unijnych z perspektywy 2014–2020 będzie dostępna później, niż zakładano. Zdecydowały więc o przesunięciu 58 mln zł zarezerwowanych w miejskim budżecie na drugi etap obwodnicy. Pozwoliło to na uruchomienie i rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Trzeci odcinek obwodnicy, pomiędzy węzłami Bielska i Długa, ma poprawić skomunikowanie z tą częścią miasta, gdzie znajdują się największe zakłady przemysłowe. Osobom, które tam pracują, będzie łatwiej dojeżdżać. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę trzeciego odcinka obwodnicy można tam składać do 23 lutego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano połączenie ulicy Przemysłowej z nowo budowaną obwodnicą, a także budowę mostu nad Brzeźnicą. Władze miasta zakładają, że inwestycje podniosą atrakcyjność tej części Płocka dla nowych inwestycji. Nowe drogi przyczynią się zarazem do usprawnienia transportu. Ten ostatni ma być także bezpieczniejszy, bo przewożenie materiałów niebezpiecznych z rafinerii Orlenu będzie się odbywało poza terenami z zabudową mieszkaniową.

Budowa drugiego i trzeciego odcinka obwodnicy Płocka ma być realizowana w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), które są projektem mazowieckiego samorządu, zaakceptowanym przez Komisję Europejską. W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji.

W mijającym roku warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrealizował w 2016 roku przebudowę drogi krajowej nr 62 wraz z budową nowego wiaduktu i dojazdów na przejściu przez Wyszków (ok. 2 km), wyremontował 120 km odcinków na istniejącej sieci oraz wykonał ponad 20 km chodników. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano 27 mln zł, natomiast na przebudowę i remonty obiektów mostowych wydano prawie 16 mln zł.

Obecnie w realizacji na Mazowszu jest ponad 211 km nowych dróg, wszystkie budowane są na parametrach klasy „S" poza obwodnicą Góry Kalwarii, która będzie miała klasę GP (ruch główny przyspieszony). Wartość tych zadań to 12,5 mld zł. Dla prawie 130 km dróg toczą się postępowania przetargowe. Na wykonawców czeka prawie 15 km autostrady, 105 km ekspresówek i 9 km dróg z ruchem przyspieszonym. Jesienią uruchomiono drugi etap przetargu na budowę autostrady A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz na budowę węzła Lubelska mającego połączyć autostradę z drogą ekspresową S17. Niemal w tym samym czasie rozpoczął się drugi etap postępowania przetargowego na przebudowę drogi 61 w Legionowie oraz na drogę S7 od Warszawy do Grójca.

—Adam Woźniak

"Rzeczpospolita"