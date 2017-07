Drogi prowadzą do Płocka

To miasto ma duszę zanurzoną w historii. Warto je odwiedzić m.in. dlatego, że odbywają się tu ciekawe imprezy kulturalne.

Płock słynie z licznych wydarzeń, które przyciągają tysiące turystów.

Warszawę od Płocka dzieli zaledwie 110 km. Geograficznie Płock jest usytuowany na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego.

W średniowieczu Płock był jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na ziemiach polskich, a na przełomie XI i XII wieku – stolicą Polski. W Kaplicy Królewskiej Bazyliki Katedralnej znajduje się sarkofag ze szczątkami ówczesnych władców: Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego. Zamek był niegdyś siedzibą książąt mazowieckich, od 1075 roku, w Płocku urzędują biskupi. Prawa miejskie Płock otrzymał w 1237 roku.

Płock wyróżnia wyjątkowe położenie na stromej skarpie, zwanej Wzgórzem Tumskim. Rozciąga się stamtąd widok na rzekę, która ma w tym miejscu prawie półtora kilometra szerokości.

Dzisiaj to także miasto akademickie, w którym studenci kształcą się w czterech wyższych uczelniach, a także ośrodek przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego.

Wpadnij na weekend

Władze miasta zapewniają, że Płock to idealne miasto na weekend. Jakie zatem miejsca warto zobaczyć?

A chociażby Bazylikę Katedralną, skarbiec w Muzeum Diecezjalnym, kolekcję secesji w Muzeum Mazowieckim, Muzeum Żydów Mazowieckich, najstarszą szkołę w Polsce – „Małachowiankę", odrestaurowaną dawną Kolegiatę św. Michała i Kolegium Jezuickie czy po prostu Stary Rynek z Ratuszem. Na top liście miejsc wartych odwiedzenia znajdują się jeszcze Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Regionalne Muzeum Poczty (placówka prywatna, ul. Piękna 4b).

Warto wybrać się z rodziną do ogrodu zoologicznego (ul. Norbertańska 2), który znajduje się na opadających ku Wiśle tarasach. Żyje w nim ponad 3,5 tysiąca zwierząt reprezentujących 300 gatunków. Na terenie ogrodu są też inne atrakcje, m.in. park linowy, kolejka tyrolska czy ścianka wspinaczkowa.

W to miejsce można dojechać kolejką turystyczną, czyli Ciuchcią Tumską. Na bulwarze nadwiślańskim na turystów czeka zaś 365-metrowe molo zakończone okrągłą, przeszkloną kawiarnią. Jego konstrukcja wchodzi łukiem w nurt Wisły, oddzielając port jachtowy od rzeki. Latem przy molo cumują statki spacerowe (kursują do końca września, przystań na nabrzeżu wiślanym przy ul. Rybaki 6). Nad rzeką znajduje się także plaża i kąpielisko.

W mieście tym znajduje się też hala sportowo-widowiskowa Orlen Arena z widownią na 5,5 tysiąca osób, trzy stadiony, trzy pływalnie, hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, skate park, korty tenisowe, przystań jachtowa i lotnisko aeroklubu.

Atutem Płocka jest też sąsiedztwo lasów, jezior i rzek, co stwarza dobre warunki dla turystyki pieszej i rowerowej, a także uprawiania sportów wodnych. Miasto otoczone jest przez dwa parki krajobrazowe – Brudzeński na zachodzie, przecięty rzeką Skrwą (gdzie odbywają się spływy kajakowe) i wąwozami oraz Gostynińsko-Włocławski na południu. Płocki oddział PTTK w letnie soboty zaprasza na spacery szlakami turystycznymi po okolicach Płocka.

Różne muzyczne dźwięki

Bogaty jest kalendarz letnich imprez kulturalnych w Płocku. Niemal w każdy weekend tętni życiem Stary Rynek, amfiteatr, plaża nad Wisłą, teatr i sale koncertowe, muzyka rozbrzmiewa też we wnętrzach Bazyliki Katedralnej.

W scenerii nadwiślańskiej plaży, w sąsiedztwie zabytków odbędzie się po raz 12. międzynarodowa impreza muzyczna AUDIORIVER (28–30 lipca). Festiwal ten łączy wykonawców house'u, techno i drum and bassu, a także światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy hip-hop. Poprzednia edycja zgromadziła 28 tys. osób. W tym roku listę gwiazd otworzyli Carl Craig presents Versus Synthesiser Ensemble, Boys Noize i London Electricity Big Band. Na plaży zagrają też Ben UFO, Planetary Assault Systems, KiNK, Maduk, Artefakt i The Erised. Do programu dołączyli także m.in. Tale Of Us, S.P.Y, Agents Of Time live, Dax J, DJ Storm, Hugh Hardie, Vitalic – ODC live, High Contrast live oraz Killbox (Ed Rush & Audio).

Z kolei już w dniach 3–5 sierpnia na plaży odbędzie się Polish Hip-Hop TV Festival. Tradycyjnie festiwal rozpoczną eliminacje do Płockiej Bitwy Freestyle, a w kolejne dni na fanów czeka dawka najlepszych hiphopowych dźwięków. Podczas piątej edycji festiwalu wystąpi ponad 50 wykonawców. Tegoroczny line up otwierają m.in. SB MAFFIJA, PRO8L3M, KęKę, Paluch, Włodi, Quebonafide, JWP / BC, Ten Typ Mes, donGURALesko, VNM, Solar/Białas, Żabson, Bedoes, Wac Toja, PlanBe, Sarius, Beteo, Paweł Bokun, Smolasty, ADM, Wiatr.

W kolejny weekend (11–12 sierpnia) czas powinni z kolei zarezerwować miłośnicy polskiego disco. Na płockiej plaży odbędzie się bowiem impreza „Disco nad Wisłą". Na muzycznej scenie wystąpią m.in. CZADOMAN, zespoły DEFIS, ERATOX, LONG & JUNIOR. Disco na Wisłą to impreza rodzinna, dzieci do 12 lat wchodzą na teren festiwalu bezpłatnie, a na najmłodszych czeka darmowa strefa zabaw.

19 sierpnia odbędzie się zaś Rynek Sztuki, czyli plenerowa impreza, która łączy dźwięk, teatr i obraz. Podczas Rynku Sztuki będzie można posłuchać polskich i zagranicznych muzyków eksperymentujących z dźwiękami, zobaczyć teatry uliczne oraz obejrzeć pokazy kina plenerowego z muzyką na żywo.

W dniach 22–27 sierpnia Płock czeka zaś na miłośników muzyki folkowej. Na Starym Rynku, w parku Północnym i w amfiteatrze odbędzie się bowiem Vistula Folk Festival. Spodziewani są muzycy sięgający do muzyki tradycyjnej z różnych krajów. Z kolei w dniach 25–27 sierpnia na rynku odbędzie się Jarmark św. Bartłomieja.

Miasto szczególnie zaprasza gości w dniach 8–10 września, gdyż obędzie się wtedy akcja „Płock za pół ceny". Za niższą cenę będzie można zjeść, przespać się, kupić pamiątkę, a także zwiedzić zabytki.

Opinia Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka Płock jest wyjątkowym miastem, z urokliwym położeniem i niepowtarzalnym klimatem. Tylko u nas można podziwiać przepiękną panoramę miasta położonego na wysokiej, 60-metrowej, skarpie nad Wisłą, która rozlewa się tu w szeroki zalew. Ale są też setki innych powodów, dla których – powiedziałbym – przyjechanie i zwiedzenie Płocka jest obowiązkowe. Zacznę od tych historycznych. Trzeba zobaczyć XII-wieczną katedrę z sarkofagiem władców Polski: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, najstarszą, również XII-wieczną, polską szkołę – Małachowiankę, której uczniami byli m.in. Tony Halik, prezydent Mościcki i premier Mazowiecki. A także unikalne w skali Europy zbiory secesji w Muzeum Mazowieckim. Płock ma przepięknie położony na zboczu skarpy ogród zoologiczny. Doskonale można spędzić czas na imprezach kulturalnych, np. festiwalach odbywających się na plaży nad Wisłą – Audioriver z muzyką elektroniczną, Polish Hip Hop TV Festival – czy wydarzeniach sportowych organizowanych w przestrzeni miejskiej. Jest jeszcze mnóstwo powodów, dla których warto przyjechać do Płocka – sprawdźcie sami!

