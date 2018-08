Środki unijne dla Warszawy

Ponad 30 mln zł otrzyma Warszawa na projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

– Dzięki środkom unijnym zrealizujemy trzy duże projekty, w tym dwa o wymiarze metropolitarnym. Pierwszy projekt, który dotyczy całego systemu usług opiekuńczych, będzie realizowany przy użyciu innowacyjnych metod. Drugi to budowa parkingu, który będzie służył obsłudze północno-wschodniej części metropolii warszawskiej – mówi Maciej Fijałkowski, dyrektor stołecznego Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju i dodaje – Wspólnie budujemy potencjał rozwojowy, który sprawi, że coś co byłoby trudne do zrealizowania samodzielnie, jest możliwe w partnerstwie.

Warszawa zainwestuje ponad 20,8 mln zł ze środków unijnych w zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne. Ponad 5,7 mln zł miasto przeznaczy na rewitalizację wybranych budynków komunalnych na Pradze-Północ. Poza tym za ponad 3,6 mln zł wsparcia unijnego powstanie parking „Parkuj i Jedź" przy stacji PKP Żerań.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 30 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Do najciekawszych należy budowa w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej, parkingu naziemnego na 220 samochodów osobowych, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz na 110 miejsc dla rowerów.

Dodatkowo zostaną wykonane m.in.: zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii – OZE. Na terenie parkingu będzie można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku.

Dzięki projektom metropolitarnym liczba miejsc parkingowych wzrośnie z ponad 6,5 tys. do blisko 12 tys.

Całkowita wartość projektu to 5 881 150,00 zł, a wkład Warszawy 2 199 914,23 zł.

W ramach innego projektu części wspólne dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicach: Otwockiej 7 (Szmulowizna) i Strzeleckiej 10 (Nowa Praga) zostaną wyremontowane oraz przejdą termomodernizację. Wykonany zostanie remont ścian zewnętrznych, nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, wind, a także systemów wentylacji oraz instalacji c.o., wodociągowych i elektrycznych.

zw.com.pl