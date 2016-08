Pamiętamy o Powstańcach

W stolicy trwają obchody związane z 72 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

W czwartek 4 sierpnia o godz. 12 w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się odsłonięcie pomnika upamiętniającego lotników alianckich niosących pomoc powstańczej Warszawie w sierpniu i wrześniu 1944 r. W uroczystości udział wezmą powstańcy, przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw alianckich oraz Stowarzyszenia Polska –Afryka, a także władze miasta Warszawy.

W piątek 5 sierpnia o godz. 14 odbędzie się uroczystość upamiętniająca zdobycie przez batalion „Zośka" obozu „Gęsiówka", ul. Anielewicza 34. Udział weźmie Lidia Ziental, żołnierz plutonu pancernego batalionu „Zośka" oraz Ruth Cohen-Dar, wiceambasador Izraela w Polsce.

Tego samego dnia o godz. 18 planowana jest uroczystość w hołdzie Ludności Cywilnej Woli przy pomniku pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Odbędzie się ona na skwerze Pamięci u zbiegu ul. Leszno i al. Solidarności. Udział wezmą ocaleni z zagłady mieszkańcy Woli oraz powstańcy. O godz. 19 - odbędzie się Marsz Pamięci, uroczyste przejście mieszkańców spod pomnika Pamięci 50 tysięcy w kierunku cmentarza Powstańców Warszawskich na Woli.

W związku z tymi uroczystościami od ok. godz. 16.30 do godz. 20 zamknięta dla ruchu będzie ul. Leszno na odcinku od al. Solidarności do ul. Okopowej. Stąd też, ok. godz. 19 rozpocznie się przemarsz na trasie: Okopowa – Wolska – Redutowa – Park Powstańców Warszawy.

Autobusy linii E-2, 171, 190 oraz 520 zostaną skierowane na trasę objazdową: al. Solidarności – Okopowa – Leszno i dalej swoimi trasami.

zyciewarszawy.pl