Remont domu noblistki

Kamienica przy ul. Freta 16, w której 149 lat temu urodziła się Maria Skłodowska, przechodzi gruntowny remont.

Po jego zakończeniu, tak jak dotychczas, będzie się w niej mieściło muzeum noblistki – unowocześnione, z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Po remoncie do dyspozycji muzeum będzie cała kamienica od piwnic po strych, gdzie zostaną ulokowane sale konferencyjne i wystawy czasowe. Drugie piętro będzie służyć administracji, pierwsze i parter zajmą sale wystawowe, czytelnia, sala wykładowa, kasy, sklepik muzealny. W piwnicy zostanie pomieszczone archiwum i magazyn zbiorów.

- Remont i modernizacja kamienicy pozwolą na to, aby muzeum ciekawiej i nowocześniej prezentowało osobę i dzieło wielkiej warszawianki – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

– Placówka położona jest na trasie zwiedzania bardzo licznych grup turystycznych i była do tej pory tłumnie odwiedzana. W nowej odsłonie jeszcze lepiej będzie pełniła swą funkcję.

Co już wyremontowano? Do tej pory wykonano częściową wymianę więźby oraz wszystkich krokwi, ocieplono dach, układana jest dachówka. Na poddaszu wykonano konstrukcję stalową umożliwiającą wygospodarowanie tam miejsca na sale. W dachu od strony wschodniej zamontowano pięć nowych lukarn doświetlających oraz od strony frontowej odtworzono dwie. Wszystkie są oblicowane blachą miedzianą. Montowana jest winda od poziomu piwnic po poddasze, co spowoduje, że budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Remont budynku był uzgadniany ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, który w 2012 roku wydawał zalecenia dla remontu budynku, w 2013 roku postanowienie uzgadniające projekt, a w 2015 roku decyzję pozwalająca na prace. Poszczególne etapy prac remontowych kontrolowane są przez pracowników Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – głównie elewacje, tynki i kolorystyka, ale też rozwiązania materiałowe wewnątrz.

Obecnie kamienica otrzymuje nowe tynki barwione w masie. Wszystkie obróbki blacharskie parapetów, rynny, lukarny, obsadzenie balustrady na balkonie, wykonane są w miedzi. Nowa jest stolarka okienna, niedługo będą montowane drzwi. W całym budynku wykonano nową instalację teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, CO i przeciepożarową Muzeum.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie prowadzone przez Polskie Towarzystwo Chemiczne - zwraca uwagę, że zmodernizowana i powiększona powierzchnia użytkowa kamienicy pozwoli na prezentacje nie tylko dorobku noblistki, ale także na przedstawienie historii chemii polskiej oraz postaci wybitnych naukowców – chemików, jak Jędrzej Śniadecki czy Ignacy Mościcki.

Po remoncie w budynku będzie się znajdować sala wykładowa umożliwiająca wyświetlanie filmów o Marii Skłodowskiej-Curie, co do tej pory nie było możliwe.

Muzeum wypełni także swą misję edukacyjną, bowiem w odnowionej kamienicy znajdzie się miejsce na salę laboratoryjną, pozwalającą na prowadzanie zajęć z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Znajdzie się tam rekonstrukcja paryskiego laboratorium uczonej i jej męża. Będą prezentowane także dyplomy nagród Nobla.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2016 r. Koszt remontu 4,6 mln zł.

