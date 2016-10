Odnowili mogiły wojskowe

W tym roku wojewoda przeznaczył 2,5 mln zł na konserwację historycznych mogił na 119 cmentarzach i kwaterach wojennych w 54 gminach. Ale na nekropoliach kwestują artyści.

autor: Rafał Guz źródło: Fotorzepa Olgierd Łukaszewicz kwestujący na Powązkach +zobacz więcej

Na Mazowszu znajduje się najwięcej w Polsce grobów i cmentarzy wojennych – ponad 1300.

Największym przedsięwzięciem był remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego 1920 roku na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Z budżetu Wojewody przeznaczono na ten cel ponad 1 mln zł. Prace te rozpoczęły się za poprzedniego wojewody Jacka Kozłowskiego (PO). Podczas prac wymieniono m.in. 1 231 zniszczonych betonowych krzyży, a także poddano renowacji 1288 tabliczek epitafijnych oraz alejki między grobami poległych żołnierzy.

Ponadto wykonano następujące prace renowacyjne: Czernice Borowe – remont mogiły nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych – koszt 26,5 tys. zł; Czerwińsk nad Wisłą – remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Czerwińsku nad Wisłą – koszt 45 tys. zł; Sobienie Jeziory – remont mogiły nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Sobieniach Jeziorach – koszt ok. 33 tys. zł; Gąbin – remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. – koszt 10 tys. zł; Wyśmierzyce – remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej we wsi Brodek – koszt 40 tys. zł; Jabłonna – remont mogiły zbiorowej 12 więźniów Pawiaka na cmentarzu parafialnym – koszt ok. 28 tys. zł; Gostynin – odtworzenie mogiły żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko augsburskim – koszt 25 tys. zł.

- Moim obowiązkiem jako Wojewody jest zapewnienie funduszy na remonty, konserwacje mogił i cmentarzy z okresu I i II wojny światowej, powstań narodowych oraz czasów represji komunistycznej. To przecież nasza historia, nasza polskość, nauka dla młodego pokolenia – mówi Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki (PiS).

W 2017 r. planowane są remonty kwater wojennych żołnierzy Września 1939 r. na Powązkach Wojskowych w Warszawie oraz cmentarzach Bitwy nad Bzurą w Iłowie, Juliopolu, Teresinie, Budach Starych, Brwinowie, Kampinosie i Granicy.

Niezależnie od środków przyznanych przez wojewodę, społeczne komitety zbierają pieniądze na odnowienie starych nagrobków. Dziesiątki artystów kwestują m.in. na Starych Powązkach, cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej oraz cmentarzu ewangelickim. Prowadzone są także zbiórki pieniędzy na renowację grobów znajdujących się na cmentarzach na dawnych Kresach II Rzeczpospolitej.

zyciewarszawy.pl