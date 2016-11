Warszawa świętuje (program)

Marsze, demonstracje, biegi, a przede wszystkim uroczystości organizowane z okazji 11 listopada. Tym będzie żyła stolica.

W piątek w centrum Warszawy odbędą się uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych. O godz. 9 odbędzie się uroczysta msza za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem prezydenta i premier. W tym samym czasie w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się druga msza z udziałem ministra obrony narodowej i szefów sił zbrojnych. Następnie o godz. 10.30 w Belwederze zaplanowana jest ceremonia wręczenia odznaczeń przez prezydenta.

O godz. 11.15 odbędzie się koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej na pl. Marszałka Piłsudskiego. O godz. 12 nastąpi uroczysta odprawa wart i Apel Pamięci przez Grobem Nieznanego Żołnierza oraz złożenie wieńców m.in. przez prezydenta.

O godz. 13 rozpocznie się przemarsz pododdziałów z pl. Marszałka Piłsudskiego do Muzeum Wojska Polskiego ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie. Przejdzie tamtędy 12 pododdziałów ( w tym grupa rekonstrukcyjna) oraz orkiestra reprezentacyjna WP ( w sumie ok. 750 żołnierzy). Przemarsz zakończą oni przy Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Narodowym. Obydwie te placówki organizują cykl imprez okolicznościowych. Wstęp na nie jest bezpłatny.

Te wydarzenia spowodują zmianę organizacji ruchu, wyłączone zostaną ulice już od 10 listopada okalające pl. Piłsudskiego.

Gry, festyny i pikniki

11 listopada, w Sulejówku w godz. 13–16 na stadionie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Paderewskiego 29) odbędzie się cykl imprez pod hasłem „Niepodległościówka". Najmłodsi będą mogli wziąć udział w terenowej grze miejskiej „Pobór do Legionów", edukatorzy poprowadzą warsztaty „Barwy Nieobojętne", wyjaśniające symbolikę barw narodowych. Pojawią się też członkowie grup rekonstrukcyjnych. Każdy będzie mógł także wziąć udział w akcji „Mamy Niepodległą!" i wysłać jedną z trzech okolicznościowych kartek pocztowych stworzonych przez znanych rysowników. Będzie można też zwiedzić dworek Milusin oraz plac budowy muzeum. Podczas finałowego koncertu „Muzeum na stulecia" (godz. 15.30–17. 30) piosenki legionowe, melodie z lat 20. I 30., a także współczesne przeboje wykonają m.in. Lora Szafran, Kasia Kowalska, Tomasz Makowiecki, Zakopower. „Rzeczpospolita" ma patronat nad tym wydarzeniem.

Muzeum Historii Polski organizuje 11 listopada cykl imprez „Przystanek Niepodległość". Głównymi atrakcjami będą trzy gry miejskie (dla dzieci i dla dorosłych), których tematem przewodnim jest Henryk Sienkiewicz (trwa rok autora Trylogii) oraz rocznica odzyskania niepodległości. Natomiast w warszawskiej Galerii Kordegarda zostanie pokazana wystawa „Małe Wielkie Historie".

Gra „Niepodległa!" przeznaczona jest dla uczestników w wieku powyżej 12 lat. Bohater, zafascynowany powieściami Sienkiewicza, przeżywa w Warszawie 1918 roku liczne przygody. Uczestnicy gry znajdą się w podobnej sytuacji. Punkt startowy gry znajdzie się na Skwerze Hoovera, a akcja rozgrywać się będzie w Śródmieściu. Start co pół godziny 10 – 14 (przewidywany czas trwania ok. 2 godz.). Obowiązują zapisy: poprzez formularz na stronie www.muzhp.pl , najpóźniej do 10 listopada (włącznie) do godziny 20. Liczba miejsc ograniczona.

Kolejna gra spacerowa „Tu byłem. Sienkiewicz", przeznaczona będzie dla osób w każdym wieku. Ruszy ona ze Skweru Hoovera, odbywać się będzie w godzinach 10-15, gdzie w punkcie informacyjnym Muzeum dostępne będą jednodniówki, które są przewodnikiem po grze.

Natomiast gra „Gdzie jest Kmicic?" przeznaczona jest dla najmłodszych (wiek 6-11 lat). Odwołuje się do powieści Henryka Sienkiewicza. Zainteresowani powinni się stawić w Ogrodzie Saskim w godzinach 10-13.30.

Muzeum Historii Polski organizuje też spacer historyczny po Żoliborzu „Śladami 11 listopada", który rozpocznie się na Placu Wilsona (zbiórka pod kinem Wisła) o godzinie 11. Obowiązują zapisy pod adresem: oferta.edu@muzhp.pl. Spacer poprowadzi Piotr Hummel – licencjonowany przewodnik z biura WAWstep.

Na 11 listopada Muzeum przygotowało także wystawę „Małe Wielkie Historie" będącą podsumowaniem trwającej akcji zbierania pamiątek do wystawy stałej Muzeum Historii Polski. W warszawskiej galerii Kordegarda pokazane zostaną najciekawsze eksponaty podarowane Muzeum. Wśród prezentowanych przedmiotów znajdą się między innymi ikonografia z lat 80. XX w., wydawnictwa „drugiego obiegu", sztandar „Solidarności" ze Studia Małych Form Filmowych, powielacze – wykorzystywane przez opozycję demokratyczną w latach 80. oraz materiały ikonograficzne, militaria, rękopisy i dokumenty z lat 1914-21. Wystawa odbędzie się w godzinach 10-20. Będzie otwarta do 16 listopada. Na wystawie zostanie pokazany, po raz pierwszy w Polsce, amatorski dokument nakręcony przez pracownika ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie we wrześniu i listopadzie 1939 roku. Jest to jeden z nielicznych zachowanych filmów dokumentalnych z Warszawy tego okresu.

11 listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie o godz. 13 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Trombastic. Wstęp wolny.

Miasto Warszawa organizuje piknik historyczny, podczas którego fetowane będą 95. urodziny ulicy 11 listopada. Będą koncerty, spektakle, przejażdżki tramwajem, lekcje historii, rekonstruktorzy. Imprezy odbędą się na skwerze płk. Żurowskiego, u zbiegu ul. 11 listopada i Inżynierskiej, oraz w praskich klubach: Dzika Strona Wisły, Hydrozagadka, Chmury, Skład Butelek, Teatr Acadamia.

Warsztaty z wykonywania kotylionów odbędą się w godz. 10 -14 przy pomniku Kopernika, ul. Nowy Świat w Warszawie. O godz. 13 z przystanku Inżynierska wyruszy zabytkowy „Tramwaj Niepodległość". Podróż umilą muzycy z kapeli Warszawiaki, a także słuchowisko o odzyskaniu niepodległości. Trasa: Inżynierska – 11 listopada – Targowa – Kijowska – Kawęczyńska Bazylika – Kijowska – Targowa – 11 listopada – Stalowa – pętla Czynszowa – Stalowa – Inżynierska. Przybliżony czas przejazdu to 40 min. Ostatni kurs o godz. 15.40.

Demonstracje

Na 11 listopada warszawski ratusz zarejestrował łącznie 15 zgromadzeń, w tym Marsz Niepodległości czy manifestację Komitetu Obrony Demokracji. 18 innych organizatorzy sami odwołali. A na jedno ze zgromadzeń urzędnicy nie wydali zgody.

Przedstawiciele wszystkich organizatorów zadeklarowali pokojowy przebieg marszów i demonstracji. Trasy dużych zgromadzeń nie krzyżują się ani się ze sobą "nie stykają".

Najwięcej uczestników zgromadzą trzy marsze, które przejdą ulicami stolicy. Według deklaracji organizatorów - Komitetu Obrony Demokracji, w marszu "KOD Niepodległości" ma wziąć udział 100 tys. osób. Uczestnicy wyruszą o godz. 12.30 z placu Narutowicza, skąd ulicami Grójecką i Banacha przejdą na Pole Mokotowskie. Tam, jak informują organizatorzy, wygłoszone zostaną przemówienia i odbędzie się koncert.

Środowiska narodowe organizują Marsz Niepodległości. Tegoroczny pod hasłem "Polska bastionem Europy" rozpocznie się o godz. 14 na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Al. Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia stadionu PGE Narodowy. Organizatorzy deklarują udział 50 tys. osób. Ponadto na błoniach stadionu już od godz. 8 zaplanowane jest inne zgromadzenie z udziałem ok. tysiąca osób, zarejestrowane przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości".

Przy trasie marszu, przy pomniku gen. de Gaulle'a, nieformalna grupa Obywatele RP planuje zorganizowanie kontrpikiety pod hasłem "Stop Narodowcom" z udziałem od 50 do 200 osób.

Koalicja Antyfaszytowska zgłosiła dwa marsze. Pierwszy został zgłoszony w godz. 14-19, uczestnicy zbiorą się na pl. Bankowym i przejdą pod hasłem "Protest przeciwko nacjonalizmowi" ulicami: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Mazowiecka i Świętokrzyska do stacji metra Świętokrzyska. Mają w nim wziąć udział 2 tys. osób.

Uczestnicy drugiego marszu antyfaszystów mają manifestować w godz. 15-19. Uczestnicy zbiorą się na pl. Zamkowym i przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście, pl. Piłsudskiego, pl. Małachowskiego, Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Świętokrzyska na pl. Powstańców Warszawy. Organizatorzy zapowiadają udział 3 tys. osób.

Inna demonstracja wyruszy z pl. Trzech Krzyży i przejdzie pod Sejm. Podany w zgłoszeniu cel to "Otoczenie Sejmu Różańcem Świętym, modlitwa za ojczyznę, władzę ustawodawczą, obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w ustawodawstwie". To zgromadzenie planowane jest w godz. 10-13, z udziałem 700 osób.

Biegi

Ponadto 11 listopada ulicami Warszawy przebiegną uczestnicy 27. Biegu Niepodległości, przemierzą al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości. Bieg rozpocznie się o godz. 11.11, a zakończenie planowane jest na godz. 13.11.

Z kolei w Wawrze odbędzie się "Sztafeta Patriotów" - bieg z okazji Święta Niepodległości ulicą Patriotów. Trasę można przebiec, przejechać na rowerze, czy na rolkach. Start o godz. 14 (zapisy od 13) z okolic Tesco przy ul. Patriotów. Udział jest bezpłatny.

Objazdy

Rzecznik komendanta stołecznego policji Mariusz Mrozek zapowiada, że ponad 7 tys. funkcjonariuszy ma zapewnić bezpieczeństwo 11 listopada. Stołeczna policja wystąpiła do KGP o wsparcie ze strony policjantów z innych garnizonów z kraju.

Mieszkańców i kierowców czekają poważne zmiany i utrudnia w ruchu. Jak zapowiada miasto, zmiany tras obejmą kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych – kierowane będą na najbliższe przejezdne ulice.

ZTM wystawi ok. 60 posterunków nadzoru ruchu, w których pracownicy ZTM będą na bieżąco reagowali na zmieniającą się sytuację na ulicach i kierowali pojazdy na zmienione trasy. Najlepszym środkiem komunikacji w tym dniu będzie metro - przekonuje miasto.

Koncert w Filharmonii

Natomiast 12 listopada o godz. 18 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja Cultura Memoriae organizują w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie koncert z okazji Święta Niepodległości „Polska – Zasłużonym dla Ojczyzny". Zaproszenie na koncert otrzymało ponad tysiąc kombatantów oraz młodzież szkolna. W programie m.in. Sonata e-moll Jerzego Derfla na saksofon altowy i kwintet smyczkowy, muzyka filmowa Michała Lorenca, poezja w recytacji Jerzego Zelnika. „Rzeczpospolita" ma patronat nad tym koncertem.

Rzeczpospolita