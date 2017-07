Ta rocznica ma łączyć

Powstańcy zaapelowali do mieszkańców stolicy o godne uczczenie 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

„Dzisiejsza Warszawa wygląda inaczej niż ta przedwojenna, ale jej duch i siła są niezmienne. Jesteśmy dumni, że te cechy przekazali nam bohaterowie walczący o nasze miasto w 1944 r. Winniśmy im szacunek. Oddajmy hołd poległym bohaterom, zachowując się godnie podczas uroczystości" – czytamy w apelu. Podpisali go przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz prezydent Warszawy.

Chodzi tu o gwizdy, buczenie i polityczne przepychanki słowne, które co roku towarzyszą obchodom. – Niezależnie od dyskusji historycznych, które zawsze będą się toczyć na temat Powstania Warszawskiego, jedno jest pewne – to jest warszawskie DNA. To tożsamość stolicy, która wpisana jest w historię naszego miasta, o której zawsze będziemy pamiętać – tłumaczy prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W ramach tegorocznych obchodów w poniedziałek 31 lipca o godz. 10 odbędzie się spotkanie powstańców warszawskich z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Hanną Gronkiewicz-Waltz, połączone z nadaniem orderów i odznaczeń państwowych. O godz. 18 na pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego zostanie odprawiona uroczysta polowa msza święta, a o godz. 19 – odczytany apel poległych. Również w tym samym miejscu o godz. 20 odbędzie się koncert „Chłopcy z tamtych lat". 1 sierpnia złożone zostaną kwiaty przy pomnikach, o godz. 12 będzie miec miejsce uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, o godz. 14 – obchody przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. O godz. 17, w Godzinę „W" uroczystości zaczną się przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a o godz. 19.30 – przy pomniku Polegli Niepokonani. Z kolei o godz. 21 na kopcu Powstania Warszawskiego rozpalone zostanie Ognisko Pamięci.

Hołd powstańcom oddawany będzie także w innych miastach. W wielu w Godzinę „W" uruchomione zostaną syreny alarmowe.

– Pamięć o bohaterach oddających życie w imię Ojczyzny jest elementem naszej tożsamości. Na stałe w obchody Powstania Warszawskiego wpisał się obraz mieszkańców zatrzymujących się na dźwięk syren uruchamianych w rocznicę Godziny „W". Pamięć o poległych to nasz wspólny obowiązek – tłumaczy Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

Z kolei w Krakowie o godz. 17.05 rozpocznie się msza św. w bazylice Mariackiej, a o godz. 18.30 przy Grobie Nieznanego Żołnierza zaczną się uroczystości z udziałem Wojska Polskiego. Na budynkach urzędów i użyteczności publicznej zawisną flagi państwowe. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zachęca, aby flagi powiesić także na budynkach prywatnych.

Uroczystość patriotyczną zorganizowano też m.in. w Kostrzynie nad Odrą. Na pl. Wojska Polskiego będzie można oddać hołd powstańcom, posłuchać piosenek z projektu „Panny wyklęte" śpiewanych przez kostrzyńską młodzież. Zaplanowano także koncert orkiestry wojskowej ze Szczecina.

Z kolei w Białymstoku uroczystości rozpoczną się w przeddzień rocznicy wybuchu powstania, 31 lipca. W tym dniu na Rynku Kościuszki, o godz. 18 odbędzie się koncert „Pamiętamy 44. Mój śpiewnik powstańczy". Będzie to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, na które miasto przygotowało dla mieszkańców 500 śpiewników.

Uroczystości odbędą się także w wielu innych polskich miastach.

