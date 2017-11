Ten mały Biały Dom

Prezydent Donald Trump w wywiadzie udzielonym magazynowi „Sports Illustrated" nazwał prezydencką rezydencję „prawdziwym śmietnikiem", z którego ucieka na pole golfowe.

Także pierwsza dama Melania Trump nie jest zachwycona mieszkaniem w miejscu, gdzie każdy jej krok jest pod nieustanną obserwacją. Pytana, czy czuje się tam dobrze, odpowiedziała z dużą ostrożnością: „Jestem aktualnie bardzo zajęta (...), choć to specjalne miejsce i kocham je". W tym samym wywiadzie dała jednocześnie do zrozumienia, że tęskni za przestrzeniami swoich nowojorskich rezydencji. Trudno się dziwić, że właściciel kilkunastu drapaczy chmur w najdroższych miastach Ameryki czuje się w Białym Domu jak w klatce.

Każdy, kto jadąc do Waszyngtonu, spodziewa się ujrzeć monumentalną rezydencję najpotężniejszego człowieka na świecie, jest zawiedziony jej rozmiarami. Mimo to należy podkreślić, że Biały Dom ma aż 132 pokoje i 35 łazienek, które są zamykane na 412 drzwi. Turyści zwiedzający Biały Dom są zazwyczaj oprowadzani jedynie po pierwszym piętrze. Całe drugie piętro jest mieszkaniem pierwszej rodziny Ameryki, podzielonym na część zachodnią dla prezydenta i wschodnią dla pierwszej damy. Podobnie podzielone są skrzydła Białego Domu. Zachodnie jest miejscem pracy prezydenta, a wschodnie należy do sztabu pierwszej damy.

Część mieszkalna składa się z 14 pokojów oraz korytarzy umeblowanych jak salony. Najczęściej jednak prezydent z małżonką odpoczywają w prowadzącym do kuchni West Sitting Hall. To jedno z nielicznych pomieszczeń, do których nie wchodzą nawet chroniący prezydencką rodzinę agenci Secret Service. Tam po całym dniu pracy prezydent znowu czuje się zwykłym człowiekiem.

Pod budynkiem znajduje się podziemny kompleks, którego struktura nie jest znana opinii publicznej. Wiadomo jedynie, że jego najważniejszym pomieszczeniem jest pokój dowodzenia (White House Situation Room), podzielony na salę konferencyjną oraz pokój komunikacji z Pentagonem i amerykańskimi służbami wywiadowczymi. Można jedynie domniemywać, że to tylko jedno z wielu pomieszczeń tego kompleksu.

Pierwsze tunele pod Białym Domem zostały zbudowane na polecenie prezydenta Harry'ego Trumana jeszcze na początku 1950 r. Podejrzewa się, że jednym z nich jest tunel łączący Biały Dom z systemem waszyngtońskiego metra. Podobno czeka tam specjalny pociąg, który w razie niemożności ewakuacji drogą lotniczą lub samochodem może wywieźć prezydenta aż 160 km za Waszyngton. System waszyngtońskiego metra łączy się bowiem z siecią pociągów podmiejskich stanu Maryland.

Po niepowodzeniu inwazji w Zatoce Świń w 1962 r. prezydent John F. Kennedy uznał, że w Białym Domu brakuje centrum dowodzenia kryzysowego. Kazał więc wyposażyć salkę zbudowaną za czasów Trumana w urządzenia umożliwiające komunikację z najważniejszymi agencjami bezpieczeństwa narodowego oraz szefami połączonych sztabów w Pentagonie. Jego następca prezydent Lyndon Johnson korzystał z tego pomieszczenia podczas przygotowywania kolejnych operacji wojskowych w Wietnamie.

Richard Nixon niechętnie schodził do podziemnej centrali, a sekretarz stanu Henry Kissinger uważał, że to miejsce jest wyjątkowo „niewygodne, nieestetyczne i przytłaczające". Dopiero w sierpniu 2006 r. szef sztabu Białego Domu Joshua Bolten podjął decyzję o całkowitej przebudowie niefunkcjonalnego już centrum dowodzenia. „Rozebraliśmy je dosłownie do cegieł i gołej podłogi" – mówił jego zastępca Joe Hagin. Usunięto stare telefony, komputery, monitory, faksy, makiety, mapy i meble. Zerwano podłogi i tynki ze ścian. Przed położeniem nowych zainstalowano w ścianach czujniki wykrywające urządzenia nasłuchowe i uniemożliwiające nagrywanie narad na urządzeniach mobilnych należących do osób, które przebywają w tym pokoju. Wyposażono go w monitory o dużej rozdzielczości, które wyświetlają obraz przesyłany bezpośrednio z wojskowych dronów lub satelitów szpiegowskich. Nowe prezydenckie centrum dowodzenia zostało otwarte podczas spotkania George'a W. Busha z premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem.

