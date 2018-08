Autobus pamięci o powstaniu

Mobilna ekspozycja przypomni bohaterski zryw z sierpnia 1944 roku.

Warszawska linia autobusowa numer 222 – popularna wśród mieszkańców stolicy oraz turystów – stała się miejscem tymczasowej wystawy „Pamiętam-Pomagam" poświęconej historii Powstania Warszawskiego.

Od 1 sierpnia, przez 63 dni, w kursującym po mieście autobusie będzie można oglądać mobilną ekspozycję, na którą składają się archiwalne zdjęcia z walk powstańczych 1944 roku, współczesne fotografie żyjących powstańców oraz wyświetlany na monitorach pokaz slajdów. Wystawa ma na celu przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o bohaterskim zrywie Polaków w czasie wojny oraz uświadamianie społeczeństwa, że uczestnicy tamtych wydarzeń nadal żyją wśród nas.

Mobilna ekspozycja upamiętniająca 74. rocznicę wybuchu powstania została zorganizowana przez Miejskie Zakłady Autobusowe we współpracy z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

MZA w Warszawie to największy przewoźnik transportu miejskiego w Polsce obsługujący w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego ponad 450 mln pasażerów rocznie – to gwarantuje, że przekaz organizatorów dotyczący dawnych i obecnych losów powstańców dotrze do dużej liczby odbiorców w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Każdego dnia autobusem w stolicy podróżuje średnio około 1000 osób. Przez ponad dwa miesiące specjalną wystawę zobaczy kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród nich liczni turyści.

Przestrzeń miejskiego autobusu oraz wszystkie nośniki multimedialne, w tym ekrany UrbanINFO.tV, to wkład MZA w projekt. – Miejskie Zakłady Autobusowe kontynuują niemal stuletnią tradycję transportu autobusowego w Warszawie, który towarzyszył mieszkańcom stolicy również podczas burzliwych wydarzeń historycznych. Firma od lat angażuje się w projekty społeczne, dlatego decyzję o włączeniu się w organizację wystawy podjęliśmy bez wahania – mówi Grzegorz Rogólski, kierownik działu promocji i reklamy MZA. – Wystawa pokazuje bohaterskich powstańców jako ludzi nam bliskich, czasem podobnych do nas. Ekspozycja została zaplanowana w ten sposób, aby wszyscy pasażerowie, bez względu na zajmowane miejsce w autobusie, mieli możliwość ją zobaczyć – dodaje.

– Wystawa organizowana dzięki uprzejmości Miejskich Zakładów Autobusowych wpisuje się w naszą strategię budowania tożsamości historycznej mieszkańców Warszawy oraz plany organizowania bezpośredniego wsparcia dla żyjących powstańców, których warunki bytowe są dzisiaj często trudne – ludzie ci żyją skromnie, czasem biednie. Dlatego oprócz pamięci apelujemy również o pomoc – wyjaśnia Monika Sarnecka z Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. – Większość żyjących powstańców ma dzisiaj ponad 90 lat. Wymagają odpowiedniej opieki, często pomocy lekarskiej oraz leków. Zdjęcia prezentowane w autobusie o numerze taborowym 1912 obsługującym linię 222 mają skłonić do refleksji mieszkańców Warszawy i poruszyć serca – dodaje Sarnecka.

Oprócz mobilnej wystawy Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego przygotowała w tym roku projekt ustawy, która miałaby sprawić, że groby wszystkich osób uznanych za bohaterów narodowych, w tym powstańców warszawskich, nie będą mogły podlegać likwidacji – nawet jeśli nie zostaną opłacone (o tej inicjatywie szerzej piszemy obok).

Z kolei Rada m.st. Warszawy rozpatrzyła niedawno pozytywnie petycję fundacji o udzielenie nagród i gratyfikacji pieniężnych dla powstańców mieszkających na terenie Warszawy, o którą 74 lata temu walczyli. – Uważamy, że mieszkańcy dzisiejszej Warszawy mają obowiązek dbać o godny los powstańców, których z każdym rokiem jest coraz mniej – podkreśla Rogólski.

Na świecie żyje dziś około 2000 powstańców warszawskich.

"Rzeczpospolita"