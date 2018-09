Enigma trafi do muzeum

Muzeum Historii Polski zakupi unikatowy egzemplarz Enigmy − niemieckiej maszyny szyfrującej.

źródło: muzeum Historii Polski źródło: Muzeum Historii Polski +zobacz więcej

- Złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków jest jednym z kluczowych elementów współczesnej historii Polski i świata. W naszym Muzeum znajdzie się największa w kraju ekspozycja o historii Polski i nie byłaby kompletna bez maszyny Enigma. Chcielibyśmy podziękować Prescient za zobowiązanie się do sfinansowania przyszłego zakupu – mówi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Pod koniec 1932 roku polski matematyk i pracownik Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Marian Rejewski dokonał czynu uznawanego za niemożliwy – złamał szyfr maszyny „Enigma" wykorzystywanej przez niemieckie wojska i jako pierwszy odczytał wiadomości wysłane za jej pomocą. W dalszych latach w pracy kryptologicznej pomagali mu dwaj inni wybitni matematycy, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

To polscy kryptolodzy dokonali kluczowego przełomu w swej dziedzinie przez zastosowanie do łamania szyfrów metody matematycznej w miejsce wykorzystywanej dotąd metody lingwistycznej – co stało się fundamentem wojennych sukcesów aliantów w zakresie kryptologii.

Maszyna, która trafi do MHP wyprodukowana została na początku lat 30. XX w. Jest to egzemplarz przed seryjny Enigmy i jedna z pierwszych maszyn szyfrujących, jakie trafiły na wyposażenie armii niemieckiej.

Zabytkowy eksponat to maszyna z niemal kompletnym wyposażeniem. Maszyna jest w doskonałym stanie, a jej zewnętrzny wygląd odpowiada oryginalnej, dobrze zachowanej maszynie Enigma I.

Maszyna przez lata użytkowania przechodziła szereg modernizacji i napraw, co wskazuje na intensywne jej wykorzystywanie, przez okres lat 30. oraz drugiej wojny światowej. W wyniku tych modernizacji i napraw jest to maszyna sprawna i działająca.

Eksponat będzie można oglądać po otwarciu stałej siedziby Muzeum w 2021 roku.

zw.com.pl