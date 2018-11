Muzeum Powstania zostanie rozbudowane

Niezwykle popularne Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się. Zbudowane zostanie nowe wejście od ul. Towarowej.

Na konkurs architektoniczny wpłynęło tylko 11 projektów. Sąd konkursowy, w skład którego wchodzili architekci, przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Urzędu Miasta Warszawy, najlepiej ocenił projekt architektoniczny przygotowany przez Pracownię Nizio Design International.

Jury, nagradzając projekt tej pracowni, stwierdziło m.in., że jej celem jest poprawienie „funkcjonalności istniejącego muzeum poprzez zaprojektowanie nowej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej". „Nowe wejście będzie umożliwiać sprawną obsługę wycieczek, bez konieczności formowania kolejki na zewnątrz budynku. Zejście do kondygnacji podziemnej stanowiące łącznik z istniejącym budynkiem jest dostosowane do ilości gości muzealnych i nie powoduje zakłócenia drogi do budynku głównego. Kompozycja pawilonu wejściowego z zielonym dachem o łagodnym spadku i charakterze ogrodowo-parkowym pozwala na realizację różnorodnych plenerowych wydarzeń edukacyjnych planowanych przez MPW" – napisali członkowie jury.

Nowy obiekt powstanie w narożniku Grzybowskiej i Towarowej. Będzie niski i częściowo ukryty pod ziemią, aby nie zdominował architektury stuletniego gmachu głównego muzeum.

Niewątpliwie będzie też stanowił witrynę reklamową muzeum i nawiązywał do istniejącego teraz pawilonu Pokój na Lato. Tam ulokowane zostaną m.in. punkt kontrolny, szatnia, sala, w której wycieczki będą mogły poczekać na swoją kolej. Znajdzie się tam też sala do wystaw czasowych i zajęć edukacyjnych. W pobliżu tego obiektu organizowane będą imprezy plenerowe.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedział nam, że w pobliżu powstanie też zatoka dla autobusów.

Dodaje, że muzeum chce się otworzyć na ulicę Towarową, teraz bowiem wejście do tej placówki znajduje się od strony wąskiej ul. Przyokopowej.

W warunkach konkursu zapisano, że planowana rozbudowa muzeum powinna „w możliwie dużym stopniu wykorzystać roślinność jako element kompozycji. Zaleca się odtworzenie zieleni wysokiej jakości na terenie inwestycji".

Obowiązujący plan zagospodarowania pozwala wyciąć w istniejącym wale ziemnym wzdłuż Towarowej dziedziniec łączący się z tym istniejącym przed budynkiem MPW. Plan dopuszcza też rozbiórkę ceglanego muru, który nie jest zabytkowy, oraz wykonanie przejścia w tzw. ścianie pamięci, która ciągnie się za murem.

– Zakładamy, że w 2019 roku kompletowana będzie dokumentacja, a także gromadzone pieniądze na inwestycję. Pierwsza łopata powinna zostać wbita w 2020 roku – ocenia Jan Ołdakowski. Inwestycja będzie finansowana z budżetu miasta Warszawy. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała.

Muzeum Powstania Warszawskiego w przyszłym roku będzie obchodziło 15. rocznicę powstania. Inicjatorem jego powstania był ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Zlokalizowane jest w stuletnim gmachu dawnej elektrowni tramwajowej. W poprzednim roku Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło ponad 700 tys. gości z całego świata, wyższą frekwencję w Warszawie miały tylko Centrum Nauki Kopernik oraz ogród zoologiczny. – Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy – przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

"Rzeczpospolita"