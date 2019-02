Generał „Motyl” będzie miał pomnik

Radni Warszawy zgodzili się na wybudowanie w stolicy pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski (1917–2018)

Pomnik powstanie w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Inicjatorami upamiętnienia generała są: Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego oraz Związek Powstańców Warszawskich. Podczas czwartkowej sesji rady miasta uchwałę w tej sprawie jednogłośnie poparli wszyscy obecni radni.

Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, wyraził nadzieję, że monument zostanie odsłonięty 3 sierpnia 2019 r. w pierwszą rocznicę śmierci generała, a jednocześnie znajdzie się w oficjalnym kalendarzu uroczystości związanych z 75. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

Prezes Fundacji przedstawił sylwetkę generała. Przypomniał m.in., że został on odznaczony orderami Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. W czasie powstania warszawskiego jako jedyny oficer AK dowodził batalionem berlingowców, którzy przepłynęli przez Wisłę na Przyczółek Czerniakowski. Po wojnie był m.in. orędownikiem budowy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, stał też na czele Związku Powstańców Warszawskich.

Według Zbigniewa Galperyna ps. Antek, wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich, inicjatywa budowy pomnika generała będzie istotnym elementem rocznicy wybuchu powstania. – To dla bardzo ważny element pamięci o powstaniu warszawskim.

Chcemy, aby była to jedna z najważniejszych uroczystości tegorocznych obchodów. Nie zapomnimy o generale i cieszymy się, że będzie upamiętniony na Czerniakowie, na którym walczył – dodał Zbigniew Galperyn. – Dla nas generał był przywódcą i wielkim autorytetem. Chcemy, aby Warszawa o nim nie zapomniała. Był nie tylko bohaterskim żołnierzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem – dodaje Halina Jędrzejewska ps. Sławka, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Rafał Szczepański tłumaczy, że zgoda Rady Warszawy oznacza rozpoczęcie kolejnych prac nad budową pomnika. – Przechodzimy do następnego etapu, czyli fizycznego wykonania pomnika, czyli wykonania rzeźby i uzyskania pozwolenia na budowę. Otwiera to nam również drogę do przeprowadzenia zbiórki publicznej, z której będziemy finansować dalsze prace. Liczymy, że dzięki ludziom dobrej woli odsłonimy pomnik wielkiego Polaka i pamięć o generale „Motylu" będzie trwać – podkreśla Rafał Szczepański. Dodaje, że koszt budowy to ok. 200 tys. zł.

Projekt pomnika przygotował artysta rzeźbiarz Marcin Nowicki, autor m.in. monumentu prezydenta Gabriela Narutowicza. Popiersie wykonane z brązu stanie na granitowym postumencie. Pomnik będzie miał 2,5 metra wysokości. Stanie w miejscu, gdzie we wrześniu 1944 r. toczyły się powstańcze walki z udziałem batalionu AK „Czata 49", w którym dowódcą kompanii „Motyl" był Ścibor-Rylski.

Rada Warszawy jednogłośnie zdecydowała też o upamiętnieniu zmarłego kilka dni temu b. premiera, prawnika, powstańca warszawskiego i honorowego obywatela Warszawy Jana Olszewskiego. Radni zdecydowali także, że w 2021 r., w 100. rocznicę urodzin, powstanie pomnik powstańca i wybitnego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

"Rzeczpospolita"