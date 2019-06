Bieg dla wolności

2 czerwca o godz. 9.00 sprzed gmachu Sejmu RP wystartuje "Sztafeta Wolności”. Jej uczestnicy pobiegną do Gdańska.

- Główne obchody 30. rocznicy wolnych wyborów odbędą się w Gdańsku, ale Warszawa również przygotowała wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym z myślą o swoich mieszkańcach. Chcemy ten wyjątkowy dzień spędzić razem – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Bieg odbywa się pod hasłem „Gdańsk – Warszawa wspólną sprawa". To sposób na świętowanie 4 czerwca. - Trzymam kciuki za „Drużynę Wolności" i zachęcam mieszkańców do przyłączania się do warszawskiej części trasy - dodaje Kaznowska.

„Sztafeta Wolności" jest jednym w elementów obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów. Jej uczestnicy wystartują w niedzielę, 2 czerwca, o godz. 9.00 sprzed gmachu Sejmu RP, a następnie pobiegną ulicami: pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Muranowską, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego aż do Centrum Olimpijskiego na Żoliborzu, skąd wyruszą do Gdańska.

Na trasie mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

W biegu bierze udział spora grupa przedstawicieli mediów. W składzie drużyny „Sztafety Wolności" znajdują się m.in.: Mirosław Bieniecki - organizator Biegu Rzeźnika, Marcin Chłopaś – dziennikarz Wirtualnej Polski, Violetta Domaradzka - organizatorka biegów Run Vegan, Jacek Hugo-Bader - dziennikarz Gazety Wyborczej, Paweł Jach - założyciel Fundacji „Bieg dla Maćka" ze swoim synem Maćkiem, Renata Kim – dziennikarka tygodnika Newsweek, Tomasz Lis - redaktor naczelny tygodnika Newsweek, Kinga i Wojtek Staszewscy – autorzy bloga biegowego KS Staszewscy czy Piotr Zmelonek - wydawca tygodnika POLITYKA.

