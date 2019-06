Polacy zaczęli świętować

4 czerwca mija 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. W kraju odbędą się z tej okazji liczne imprezy.

Obok skromnych uroczystości państwowych będą liczne imprezy przygotowane z tej okazji przez samorządy. W niektórych miastach świętowanie zaczęto już w sobotę.

We wtorek 4 czerwca o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste 80. posiedzenie Senatu, w którym weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienie głowy państwa. W samo południe w wielu miastach w Polsce odbędzie się wspólne śpiewanie hymnu narodowego. W Krakowie „Mazurek Dąbrowskiego" będzie śpiewany na wieży mariackiej tuż po hejnale, w Gdańsku przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności, a w Warszawie w ogrodzie Saskim.

Zdjęcie 30 lat później

Ogólnopolskie obchody pod hasłem „Święto wolności i solidarności" będą odbywały się w Gdańsku – kolebce Solidarności. W mieście spotkają się m.in. samorządowcy z całego kraju, aby debatować nad wyzwaniami, które w najbliższych latach staną przed małymi ojczyznami.

– Przyjazd do Gdańska zadeklarowało już wielu bohaterów wydarzeń sprzed 30 lat, dawni opozycjoniści, samorządowcy, ludzie nauki i kultury, obywatele zainteresowani rozwojem demokracji oraz przyjaciele i darczyńcy ECS, dzięki których hojności wspólne świętowanie jest możliwe – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Chcemy być razem ponad podziałami, cieszyć się wolnością, debatować, podsumować dorobek minionych lat i wytyczyć ścieżki rozwoju na kolejne dekady – dodaje.

We wtorek o godz. 17.30 będzie można wziąć udział w wielkim rodzinnym zdjęciu Polaków na Długim Targu, a wieczorem w koncercie. Będzie to widowisko muzyczno-multimedialne, podczas którego zostaną wykorzystane materiały archiwalne ilustrujące polską drogę do wolności. – Koncert został podzielony na trzy części: „było", „jest" i „będzie"– mówi Bolesław Pawica, reżyser wydarzenia. Wystąpią m.in. Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr. Zoob, Krystyna Prońko, Maciej Maleńczuk, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek i Krzysztof Zalewski.

Tort wolności

W Warszawie obchody zaczęły się już w sobotę i potrwają do piątku. Zaplanowano tu koncerty, wystawy, debaty, konkursy, spektakle czy prezentacje publikacji związanych z przełomem roku 1989 roku.

– Dzisiaj pojawiają się dyskusje, czy to było słuszne, czy można było zrobić to inaczej. Ale to dotyczy wcześniejszego etapu – np. Okrągłego Stołu. 4 czerwca poszliśmy do wyborów wszyscy, zarówno ci, co wierzyli na 100 procent w wolność, ci, co na 50 i ci, co chcieli być wolni. Dlatego wygraliśmy te wybory. Od tego dnia zaczęła zmieniać się nasza historia. Od tego dnia staliśmy się Europą. Europa jest tu, my jesteśmy Europa – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.

Obchody rocznicy w sobotę rozpoczęły się w Poznaniu. Dla mieszkańców przygotowano m.in. ważący 89 kg „tort wolności". W Katowicach na placu Sejmu Śląskiego w niedzielę odbył się specjalny koncert, a w poniedziałek w Muzeum Historii Katowic będzie konferencja popularnonaukowa „Zdarzyło się 4 czerwca...". Część uroczystości odbyła się także we Wrocławiu. Były i będą pikniki wolności, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe, konferencje, lekcje historii dla dzieci i młodzieży. Po mieście jeździł tramwaj wolności na linii 4. Z kolei autobus wolności będzie jeździł w poniedziałek po ulicach Bydgoszczy. We wnętrzu pojazdu pasażerowie znajdą przedruki prasy codziennej z 1989 roku, ówczesne polityczne materiały informacyjne, zachowane próbki twórczości pierwszych „graficiarzy".

Pamięci bardów

Kraków rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów, będzie świętował m.in. na koncercie poświęconym pamięci Przemysława Gintrowskiego – jednego z bardów Solidarności. Koncert pt. „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie" rozpocznie się we wtorek o godz. 20 w Nowohuckim Centrum Kultury. Wystąpią m.in.: Renata Przemyk, Aleksandra Gintrowska, Marek Piekarczyk, Łukasz Drapała, Adam Szerszeń, Rafał Bartmiński, Julia Gintrowska.

W Szczecinie we wtorek w samo południe rozstrzygnięty zostanie miejski konkurs plastyczny „Wybieram Wolność", a w środę na Uniwersytecie Szczecińskim będą otwarte wykłady akademickie. Wezmą w nich udział m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, czy rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Na sobotę 8 czerwca zaplanowano zwiedzanie miasta z przewodnikiem trasą „Szczecin śladami PRL".

– W tamtych wyborach po raz pierwszy cokolwiek zależało od głosujących, stąd taka wyjątkowa atmosfera i emocje. Dlatego rocznicę wyborów czerwcowych chcemy przeżywać godnie, ale i radośnie – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta.

"Rzeczpospolita"