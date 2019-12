Konkurs na pomnik bitwy warszawskiej

Ogłoszony został konkurs na pomnik bitwy warszawskiej 1920 r. Monument stanie na pl. Na Rozdrożu.

Temat dotyczący wzniesienia w Warszawie pomnika i konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego był omawiany na wspólnej komisji – m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Takie dzieło powinniśmy robić wspólnie – powiedział na konferencji prasowej Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- Lokalizacja tego pomnika jest już przesądzona, wspólnie wybraliśmy to miejsce, które jest reprezentacyjne i które Rada Miasta przegłosowała jednogłośnie. Plac Na Rozdrożu to centralne miejsce Alei Ujazdowskich, gdzie mamy już upamiętnienia ojców naszej niepodległości – powiedział Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy. – Chcemy, by pomnik był godny, żeby wpisał się w przestrzeń, bo to jest nie tylko ważne komunikacyjnie miejsce, ale także leży na Osi Stanisławowskiej. Zgłoszone prace powinny więc uwzględniać uwarunkowania historyczne tego założenia – podkreślił wiceprezydent.

Monument ma powstać w oparciu o koncepcję wyłonioną w drodze konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego. Miejscem wybranym na wzniesienie pomnika jest teren istniejącego okrągłego placyku z fontanną. Inwestorem pomnika będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Rada m.st. Warszawy oraz Rada Dzielnicy Śródmieście wskazały, że w warunkach konkursu w zagospodarowaniu terenu powinny zostać uwzględnione elementy wodne i zieleń, a także dostępności placu jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego bitwę warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony. Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawa zaplanowało na wykonanie prac, realizowanych na podstawie pracy konkursowej, kwotę 3 000 000 zł.

Przypomnijmy, że w listopadzie tego roku powołano Samorządowy Komitet na rzecz upamiętnienia bitwy warszawskiej 1920 r. Z inicjatywy burmistrz Wołomina zaproszono do niego gminy, miasta i dzielnice Warszawy leżące na terenie ówczesnych walk, baz Wojska Polskiego i zaplecza działań. Swój akces do projektu zgłosiły już Wiązowna, Mińsk Mazowiecki, Nasielsk, Kock. Inicjatywę poparło Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.

Celem Komitetu jest wspieranie działań na rzecz godnego upamiętnienia rocznicy bitwy warszawskiej 1920 roku, poprzez współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi, uroczystości 100. rocznicy bitwy warszawskiej w 2020 roku, a także innych uroczystości, dotyczących upamiętnienia polskiego zwycięstwa, organizowanych w okresie poprzedzającym setną rocznicę bitwy.

zw.com.pl