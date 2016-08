Szorują chodniki

Nowoczesna maszyna szoruje stołeczny trotuar.

Na stołecznych ulicach zadebiutowała nowa szorowarka chodników. To ona czyści pl. Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście i ul. Świętokrzyską.

"Testujemy nowy sposób czyszczenia trotuarów. Krakowskie Przedmieście, ul. Świętokrzyska i pl. Piłsudskiego do tej pory myte były za pomocą gorącej wody podawanej pod ciśnieniem do myjek. Prace ma usprawnić zastosowanie szorowarki. To mały pojazd, którego rozmiary pozwalają na poruszanie się i mycie chodników. Czyszczenie odbywa się za pomocą trzech wirujących talerzy wyposażonych w szczotki. Pozostająca po szorowaniu woda z zanieczyszczeniami jest od razu ściągana specjalną listwą i zasysana do oddzielnego zbiornika, dzięki czemu nie pozostaje na chodniku" - opisuje Magdalena Niedziałek, z Zarządu Oczyszczania Miasta. Dla bezpieczeństwa pieszych szorowarka jest wyposażona w kamery cofania.

Szorowarka czyści chodniki na razie pilotażowo. Jeśli zda egzamin, pojawi się też w innych rejonach stolicy.

Jak przypomina Magdalena Niedziałek ulice Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyska są myte od wiosny do jesieni. "To działania, którymi – ze względu na prestiż miejsca – wspomagamy administratorów, którzy są ustawowo zobowiązani do dbania o czystość chodników przylegających do nieruchomości" - dodaje Niedziałek.

