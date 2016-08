Strażnicy kontrolują okolice szkół

Strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole terenów w pobliżu szkół.

Kontrolami objętych zostało ponad 400 stołecznych placówek oświatowych. Patrole sprawdzają otoczenie placówek oświatowych, stan infrastruktury w rejonie szkół oraz pobliskich dróg.

Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prawidłowość i czytelność oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, widoczność sygnalizacji świetlnej, stan barier ochronnych.

- Zasłonięte przez roślinność, a przez to niewidoczne dla kierowców pionowe znaki drogowe, czy nieczytelna „zebra" to do tej pory najczęściej ujawniane przez nas nieprawidłowości na terenie Pragi Północ, Białołęki i Targówka. W takich przypadkach konieczne jest odnowienie lub też odsłonięcie znaków – opisuje Anna Pomorska z Referatu Szkolnego VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy sprawdzają również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych, w tym również m.in. stan urządzeń przeznaczonych do gier i zabaw znajdujących się na terenie placówek.

Na przestrzeni ostatnich tygodni kilkakrotnie przez stolicę przeszły gwałtowne burze, stąd też zwracamy uwagę, czy na terenie szkół nie ma pozostałości po skutkach nawałnic.

„Bezpieczna droga do szkoły" nie kończy się tylko na kontrolach infrastruktury w rejonie szkół. Z pierwszym dzwonkiem funkcjonariusze będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom. Strażnicy będą patrolować przejścia dla pieszych.

zyciewarszawy.pl