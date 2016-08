Straż kontroluje stacje paliw

Strażnicy miejscy sprawdzają, czy pracownicy stacji paliw odpowiednio segregują odpady.

Straż kontroluje już warsztaty samochodowe, a dodatkowo funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska rozpoczęli kontrole stacji paliw sprawdzając, czy wytwarzane tam odpady są odpowiednio segregowane. Pierwsze kontrole wykazały, że pracownicy kontrolowanych punktów doskonale radzą sobie ze składowaniem i segregacją odpadów niebezpiecznych.

Problemem jest natomiast odpowiednia segregacja odpadów komunalnych oraz odpadów biologicznych, takich jak np. odpady zielone - liście, drobne gałęzie, resztki roślin czy chwasty powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych przyległych do stacji. Najczęściej wszystko to trafiało do wspólnych pojemników. W takich sytuacjach zarządcy byli karani zgodnie z obwiązującymi przepisami i obligowani do wyposażenia stacji w dodatkowe pojemniki.

- Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że podmioty gospodarcze nie zawsze zwracają uwagę na to aby odpady wytwarzane podczas prowadzenia działalności gospodarczej były składowane oddzielnie od odpadów komunalnych, czyli tzw. bytowych, które wytwarza każdy z nas w ciągu dnia. Jest to wynik zarówno małej świadomości ekologicznej przedsiębiorców jak również nieraz zwykłej wygody – opisuje Krzysztof Kosiński, naczelnik oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Pierwszymi kontrolami objęto dzielnice Włoch i Ochoty. W siedmiu z ośmiu skontrolowanych punktów ujawniono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym segregowaniu odpadów.

Strażnicy przypominają, że na stacjach paliw, oprócz sprzedaży gazu i benzyny prowadzona jest sprzedaż akcesoriów samochodowych, ale także napojów, żywności. Jak wykazały pierwsze kontrole, wytworzone w tym przypadku odpady w wielu przypadkach były mieszane ze sobą.

Kontrolami zostaną objęte stacje paliw na terenie całego miasta. W trakcie działań strażnicy zweryfikują, czy pracownicy stosują się do obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy o odpadach.

Straż miejska przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do gromadzenia i segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami a funkcjonariusze mają prawo sprawdzić, czy wywiązują się oni ze swoich obowiązków.

zyciewarszawy.pl