Kobieto! Naucz się samoobrony

Straż miejska zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu samoobrony "Bezpieczna Warszawianka".

Zapisy na jesienną edycję "Bezpiecznej Warszawianki" będą przyjmowane w poniedziałek 5 września oraz we wtorek 6 września w godzinach 8 – 14 pod numerem telefonu: 22 855 33 13. Straż zaprasza wyłącznie te panie, które nie brały jeszcze udziału w poprzednich edycjach "Bezpiecznej Warszawianki".

Zajęcia odbywać się będą w soboty o godz. 10 i 12 oraz w niedziele o godz. 10 i 12. Panie zostaną podzielone na grupy, każda po 20 osób. Miejsce zajęć: sala sportowa przy ul. Sołtyka 8/10 na warszawskiej Woli (siedziba Oddziału Terenowego Straż Miejskiej). Pierwsze zajęcia ruszą już 17 września, ostatnie odbędą się 4 grudnia. Ogółem panie wezmą udział w 10 spotkaniach, z wyłączeniem 29 i 30 października oraz 12 i 13 listopada. W sumie na kobiety czeka 80 wolnych miejsc.

Podczas kursu „Bezpieczna Warszawianka" instruktorzy nauczą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a jeśli już do nich dojdzie – w jaki sposób bronić się przy pomocy wyuczonych technik sztuk walki. Strażnicy prowadzący zajęcia przekażą kursantkom podstawy wiktymologii i pomogą ukształtować podstawowe nawyki obronne.

- Panie traktują zajęcia bardzo poważnie, mocno angażują się w poznawanie technik samoobrony. Jest to szczególnie widoczne podczas ćwiczeń, kiedy my - instruktorzy wcielamy się w role napastników. Panie chcą dokładnie poznać a następnie utrwalić chwyty, ponieważ to często od szczegółów zależy skuteczność użytej techniki. Dodam, że równie ważne, jak odpowiednie reagowanie, jest poznanie schematów działania napastników i poznanie ich psychiki. O tym również uczymy na zajęciach – mówi st. insp. mówi Tadeusz Birke - instruktor taktyki i techniki interwencji Straży Miejskiej m.st. Warszawy, który od lat szkoli również warszawianki w zakresie samoobrony.

Udział w kursie jest bezpłatny, a uczestniczki kursu muszą być pełnoletnie.

