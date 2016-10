Bezpiecznie na cmentarzach

Strażnicy miejscy będą dbać o bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze.

Ponad 1200 funkcjonariuszy będzie dbać o bezpieczeństwo osób odwiedzających warszawskie nekropolie w okresie Święta Zmarłych. Funkcjonariusze będą obecni nie tylko na terenie stołecznych cmentarzy, ale również w ich pobliżu oraz w okolicach węzłów komunikacyjnych. Działania „Hiena" i „Znicz" ruszają w piątek.

- Z doświadczenia wiemy, że do prób kradzieży zniczy, wiązanek, wartościowych przedmiotów z nagrobków dochodzi często w późnych godzinach wieczornych. Ujmowaliśmy w środku nocy osoby wynoszące z cmentarzy skradzione chwilę wcześniej przedmioty albo osoby, które ukrywały na cmentarzach skradzione wcześniej znicze, kwiaty i wynosiły je pod osłoną nocy. Dlatego funkcjonariusze będą patrolować cmentarze i ich okolice w godzinach wieczorowo-nocnych, również wyposażeni w noktowizory, które umożliwią kontrole słabiej oświetlonych części nekropolii – mówi Marcin Gocławski Naczelnik Oddziału Specjalistycznego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Funkcjonariusze zwracają również uwagę, aby osoby odwiedzające cmentarze zachowały szczególną ostrożność.

- Pamiętajmy, że w tym czasie może również dochodzić do kradzieży kieszonkowych, chwilę nieuwagi mogą wykorzystać złodzieje. Wybierając się na cmentarz, porządkując groby, nie zostawiajmy wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Starajmy się nie zabierać ze sobą zbędnych dokumentów. Jeżeli będziemy świadkami niepokojących sytuacji, przekażmy informację patrolom lub zadzwońmy do służb – przypomina Marcin Gocławski.

Strażnicy miejscy będą również reagować w sytuacjach zakłócania porządku publicznego na terenach bezpośrednio przyległych do nekropolii. Prewencyjne patrole w ramach działań "Hiena" będą obecne w rejonie stołecznych cmentarzy do 2 listopada.

Równolegle prowadzone będą działania pod kryptonimem „Znicz". Priorytetem w okresie święta będzie ruch pieszych i komunikacja miejska, stąd też funkcjonariusze będą reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania.

- Jak co roku apelujemy, aby w okresie Święta Zmarłych zwracać szczególną uwagę na oznakowanie, które w tym czasie może różnić się od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Zanim udamy się na groby najbliższych, zapoznajmy się ze zmianami w organizacji ruchu i sprawdźmy, gdzie będą znajdować się wyznaczone parkingi – mówi Marcin Pawlak z-ca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy będą również sprawdzać legalność prowadzonego w rejonie cmentarzy handlu, zweryfikują czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu pieszych i pojazdów.

Straż miejska przypomina: w trakcie prac porządkowych nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów (portfele, torebki, telefony) bez nadzoru, nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów w samochodzie, zabierz ze sobą tylko niezbędną kwotę i dokumenty, które staraj się umieścić w wewnętrznych kieszeniach odzieży, jeżeli wybierasz się na cmentarz z dzieckiem, zwracaj na nie szczególną uwagę, zapoznaj się z wprowadzonymi czasowymi zmianami w organizacji ruchu, sprawdź wcześniej, gdzie znajdują się wyznaczone parkingi w rejonie nekropolii i parkuj tylko w miejscach do tego wyznaczonych, jeśli jest to możliwe, jadąc na cmentarz, korzystaj z komunikacji zbiorowej.

