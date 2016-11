Strażnicy pomogą bezdomnym

Straż miejska przygotowuje się do zimowej pomocy bezdomnym.

Jak informuje zespół prasowy stołecznej Straży Miejskiej trwają kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze sprawdzają zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Działania te ułatwią strażnikom prowadzenie stałego monitoringu oraz objęcie opieką osób bezdomnych zimą.

Bezdomni na prowizoryczne schronienia adaptują pustostany, altany śmietnikowe, wnęki budynków, budują namioty na terenach leśnych, czy zajmują opuszczone altany działkowe.

- Osoby bezdomne nie przywiązują się do jednego „adresu", tworzą tymczasowe schronienia, po czym, w zależności od potrzeb czy sytuacji przenoszą się. Przybywają też osoby bezdomne spoza Warszawy. Jesteśmy w trakcie kontroli tych miejsc i sprawdzenia ile osób w nich przebywa. Kontrole te pozwolą nam lepiej przygotować się do działań zimowych. Chcemy dotrzeć z ofertą pomocową do jak największej liczby osób, które będą próbowały schronić się przed mrozem w tymczasowych schronieniach – mówi Romuald Modzelewski Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej.

W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy sprawdzają w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze przekazują osobom bezdomnym informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy kontrolami objęli ponad 130 miejsc na terenie miasta. Przebywało w nich ok. pół tysiąca osób bezdomnych. W ciągu ostatnich tygodni strażnicy pomogli ponad 30 osobom w znalezieniu miejsca lub też przewiezieniu do schronisk i noclegowni.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy pomogli niemal 7 tys. osób bezdomnych. Przeprowadzono niemal 5 tys. kontroli miejsc gdzie przebywali. 1068 osób funkcjonariusze przewieźli do noclegowni i schronisk, ponad 5 tys. przewieziono do izby wytrzeźwień, 268 razy funkcjonariusze wzywali do osób bezdomnych służby medyczne.

Strażnicy miejscy wydali ponad 10 tys. porcji posiłków pobieranych z warszawskich jadłodajni. Były one dowożone osobom bezdomnym mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni.

Straż apeluje Osoba bezdomna, leżąca, nietrzeźwa – niska temperatura może być dla nich śmiertelnie niebezpieczna. Już teraz straż miejska apeluje, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które mogą potrzebować pomocy. Aby pomóc, wystarczy powiadomić właściwe służby, w tym straż miejską. Numer alarmowy do straży miejskiej - 986.

