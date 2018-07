Podglądają na Chmielnej

Na Chmielnej pojawiły się nowe kamery monitoringu mobilnego.

Straż Miejska otrzymała do testowania system monitoringu mobilnego, który został ustawiony na skrzyżowaniu ulic Chmielnej, Brackiej, Szpitalnej i Zgody. System jest połączony z Centralnym Stanowiskiem Kierowania, skąd informacje o wykroczeniach lub przestępstwach będą kierowane bezpośrednio do patroli straży miejskiej. Takie działania skrócą czas reakcji strażników, skróci też czas przekazywania informacji do innych służb.

Operatorzy kamer zwrócą szczególną uwagę m.in. na zdarzenia o charakterze chuligańskim, na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie mienia czy też na kierujących nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego.

Od początku 2018 roku strażnicy interweniowali na Chmielnej prawie 3000 razy, nakładając na sprawców czynów zabronionych ponad 700 mandatów karnych, blisko 250 razy zastosowali środek o charakterze wychowawczym, jakim jest pouczenie.To właśnie dla tego w pierwszej kolejności zostało wytypowane skrzyżowanie ulic Chmielnej, Brackiej, Szpitalnej i Zgody.

Nowy system stacjonarnego monitorowania został już uruchomiony na terenie Bulwarów Wiślanych. W mobilne kamery, zostały wyposażone pojazdy tzw. „smogowozy" które na co dzień są wykorzystywane do interwencji związanych z ochroną środowiska. Jednak podczas zabezpieczeń imprez organizowanych na terenie miasta są one wykorzystywane do zapobiegania przestępczości, ścigania sprawców przestępstw, zapewniania bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz dbania o ład i porządek publiczny.

Niebawem Straż Miejska otrzyma dron, na którego pokładzie także będzie kamera rejestrująca nie tylko zwykły obraz, będzie ona widziała także w podczerwieni.

zw.com.pl