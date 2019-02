Mniej wypadków w stolicy

Więcej doświetlonych przejść dla pieszych, nowe sygnalizacje i kilometry ścieżek rowerowych przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych.

źródło: Fotolia Przyczyną wzrostu liczby wypadków była nadmierna prędkość. Liczba wypadków z udziałem pieszych się bowiem nie zmieniła. +zobacz więcej

Wskaźnik liczby ofiar wypadków na 1 mln mieszkańców w ubiegłym roku wyniósł 24, co oznacza, że był trzykrotnie niższy niż średnia krajowa (74 ofiary). Wynik ten jest ponad dwukrotnie mniejszy od średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej (50 ofiar w 2017 r.). Wyraźnie wzrosło też bezpieczeństwo pieszych. W 2017 r. zdarzenia z przechodniami stanowiły 68 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych, podczas gdy w 2018 r. było to 46,5 proc.

W poprzednim roku w wypadkach drogowych w stolicy zginęły 43 osoby, dla porównania rok wcześniej 50.

To m.in. efekt działań drogowców. Zdaniem urzędników miejskich do spadku liczby wypadków przyczyniły się to, że na arteriach pojawiły się dodatkowe latarnie oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Dodatkowo, przy niektórych zebrach zamontowane zostały tzw. azyle bezpieczeństwa. Oprócz remontów ulic i wprowadzenia nowej sygnalizacji, warszawscy drogowcy wymienili poszczególne oznaczenia drogowe. Promowali również korzystanie z komunikacji miejskiej, a także noszenie odblasków. W edukacyjne akcje włączyły się szkoły, miejskie służby i instytucje, takie jak domy kultury czy ośrodki sportu.

Niestety, ofiarami wypadków wciąż najczęściej są starsze osoby. Seniorzy stanowią blisko połowę z nich. Jeszcze w tym roku ratusz planuję nowe działania skierowane do seniorów, przypominające o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Ta kampania będzie skierowana również do kierowców, aby uwrażliwić ich na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością.

Od początku 2018 r. po każdym wypadku drogowym z ofiarą śmiertelną, zwoływane są komisje powypadkowe. W spotkaniu, które odbywa się najpóźniej pięć dni po zdarzeniu, uczestniczą przedstawiciele policji i miejskich drogowców. W porze zbliżonej do godziny zdarzenia komisja stwierdza, czy do wypadku doszło wyłącznie z powodu błędu uczestnika ruchu drogowego, czy też przyczyniły się do tego inne czynniki. Sprawdzenie miejsca zdarzenia, warunków drogowych i zebranie uwag, takich jak oznakowanie, pozwalają na kompleksową ocenę przypadku. W ubiegłym roku podobne audyty specjaliści prowadzili też w miejscach wypadków śmiertelnych z 2017 r.

Z myślą o bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego prezydent stolicy podjął współpracę z Komendą Stołeczną Policji, by zwiększyć częstotliwość kontroli prędkości m.in. na moście Poniatowskiego. Dodatkowe patrole „drogówki" obecne są na przeprawie od połowy stycznia, a od połowy lutego będą się tam pojawiać regularnie w ramach służb ponadnormatywnych finansowanych przez stołeczny ratusz.

Warszawscy drogowcy prowadzą obecnie rozmowy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie montażu urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. Na ten cel w budżecie stolicy zarezerwowane zostało ponad 800 tys. zł. Gotowe mierniki przejmie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD, nakładające mandaty karne.

Dodatkowo, na moście Poniatowskiego w tym roku zostanie przeprowadzona analiza poprawy bezpieczeństwa organizacji ruchu pieszych i rowerzystów.

zw.com.pl