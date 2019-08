Kredyt gotówkowy do 30 tysięcy złotych — co warto wiedzieć?

Kredyt gotówkowy w wielu przypadkach jest dla nas jedynym ratunkiem. Często pilnie potrzebujemy środków na leczenie w wyniku choroby, wypadku, czy też remont mieszkania lub wymarzone wakacje. Niezależnie od tego, na jaki cel chcemy przeznaczyć pieniądze, kredyt gotówkowy do 30 tysięcy złotych będzie doskonałym rozwiązaniem.

Kredyt gotówkowy to jeden z najczęściej wybieranych usług finansowych w bankach. Podstawową zaletą tego typu produktu bankowego jest fakt, że możemy przeznaczyć go na dowolny cel. Jednak przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu gotówkowego do 30 tysięcy złotych, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na jego temat.

Kredyt gotówkowy do 30 tysięcy — jak znaleźć ?

W pierwszej kolejności należy rozejrzeć się na rynku bankowości. Szczegółowa analiza pomoże nam w doborze odpowiedniej oferty, która będzie dla nas korzystna. Jednak wielogodzinne przeglądanie internetu w celu zapoznania się z ofertami banków może być uciążliwe. Aby ułatwić sobie wybór kredytu, warto skorzystać z narzędzia, jakim jest ranking kredytów gotówkowych.

Dzięki tego typu rozwiązaniu już w zaledwie kilka sekund możemy pozyskać zestawienie najlepszych ofert kredytów na dany okres. Wystarczy, że wprowadzimy niezbędne informacje (kwotę pożyczki i okres spłaty, jaki nas interesuje), na podstawie których system wygeneruje najbardziej opłacalne kredyty gotówkowe. W gotowym spisie otrzymujemy szczegółowe informacje o pożyczce, czyli: oprocentowanie, prowizję, wysokość miesięcznej raty, wartość RRSO, a także całkowitą kwotę do spłaty.

Kredyt gotówkowy — kto dostanie?

Aby nasz wniosek o kredyt gotówkowy został pozytywnie rozpatrzony, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim pożyczki bankowe udzielane się wyłącznie osobom pełnoletnim, a w wielu przypadkach wiek kredytobiorcy musi osiągać minimum 21 lat. Banki wymagają także posiadania obywatelstwa polskiego, mieszkania na terenie kraju oraz okazania ważnego dowodu osobistego. Jednak jeśli chcemy starać się o kredyt, niezbędne jest posiadanie tzw. czystego konta kredytowego. Co to oznacza?

Nie tylko kredyt gotówkowy – są też inne rozwiązania

Jeśli w przeszłości zaciągnąłeś różnego rodzaju zobowiązania finansowe, które nadal spłacasz, być może dobrym rozwiązaniem będzie kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja kredytów to nic innego jak połączenie wszystkich zobowiązań w jedną ratę – dzięki czemu kredytobiorca nie musi martwić się o koszty związane ze spłatą wszystkich zadłużeń. Bardzo często jest tak, że RRSO spłacanej karty kredytowej znacznie różni się od wysokości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania spłacanej pożyczki internetowej. Kredyt konsolidacyjny w sytuacji konieczności zdobycia dodatkowej gotówki może być naprawdę komfortowy, pomocny i pozwoli na zmniejszenie rat.

Weryfikacja kredytobiorcy

Wszystkie banki poważnie podchodzą do weryfikacji wiarygodności przyszłego kredytobiorcy. Wnioskodawca przede wszystkim nie może być osobą zadłużoną. Kwestia ta jest sprawdzana na podstawie bazy KRD oraz BIK. W przypadku tej pierwszej, korzystając z rejestru, możemy otrzymać informacje o zadłużeniach danej osoby. Jeśli nazwisko osoby starającej się o kredyt znajdzie się w KRD, nie może liczyć ona na pomoc ze strony banku. Aby dostać kredyt gotówkowy, niezbędne jest spłacenie wszelkich długów.

W bazie BIK banki analizują naszą historię kredytową. Niedopuszczalne są tutaj regularne opóźnienia w spłatach rat. Warto więc najpierw zadbać o uiszczenie wszelkich zaległych zobowiązań, aby nie napotkać przeszkód na drodze wnioskowania o kredyt gotówkowy do 30 tysięcy złotych.

Aby sprawdzić, czy mamy szansę na kredyt, możemy skorzystać z systemu typu kalkulator zdolności kredytowej. Dzięki temu po wprowadzeniu kilku podstawowych danych mamy możliwość otrzymania informacji na temat maksymalnej kwoty, którą możemy uzyskać w ramach kredytu od banku. Wystarczy w formularzu wpisać następujące informacje:

— Okres spłaty kredytu;

— Oprocentowanie;

— Typ raty (równe, malejące);

— Miesięczny dochód w gospodarstwie;

— Liczba osób w gospodarstwie;

— Limity na kartach kredytowych;

— Raty innych kredytów;

— Inne zobowiązania.

Kredyt gotówkowy do 30 tysięcy — jakie dokumenty potrzebne?

Bank po sprawdzeniu KRD i BIK będzie wymagał od nas okazania dokumentów jako dowodu na realną możliwość spłacenia kredytu. Jak wcześniej wspomniano, w pierwszej kolejności sprawdzony zostanie dowód osobisty. Warto więc zadbać, aby dokument tożsamości był ważny. Po weryfikacji naszych danych pracownik banku poprosi o przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość miesięcznych dochodów. Może to być zaświadczenie wydane przez pracodawcę, wyciąg z konta bankowego lub zeznanie podatkowe PIT.

Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek o kredyt do 30 tysięcy złotych możemy złożyć w placówce wybranego banku lub online. Drugi sposób jest coraz częściej wykorzystywany przez osoby chcące pożyczyć pieniądze. Jest to bowiem o wiele wygodniejsza i szybsza metoda niż w przypadku wizyty w banku. Już w kilka minut możemy złożyć wniosek o kredyt przez internet.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że po weryfikacji naszych danych powstanie konieczność odwiedzenia punktu bankowego, aby dołączyć wymagane dokumenty i podpisać umowę kredytową. Weryfikacja tożsamości online najczęściej odbywa się przez wykonanie przelewu symbolicznej kwoty (1 grosza lub 1 złotówki) na konto banku. Dzięki temu otrzymuje on rzetelną informację o naszych danych osobistych.

Materiał Partnera