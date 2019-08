Uwaga na hulajnogi

Miasto startuje z kampanią, której celem jest uświadomienie Warszawiaków, aby prawidłowo korzystali z hulajnogi.

Kampania spowodowana jest tym, że użytkownicy hulajnóg zostawiają je m.in. na skraju jezdni, ścieżkach rowerowych, miejscach parkingowych, w rejonie przejść dla pieszych czy w poprzek chodnika. To powoduje wypadki.

Innym problemem jest beztroski sposób korzystania z tych urządzeń. Znaczna prędkość, jaką mogą osiągnąć hulajnogi, stanowi poważne zagrożenie dla pieszych. Ponadto, użytkownicy stwarzają niebezpieczeństwo dla samych siebie, poruszając się bez kasku czy zabierając ze sobą drugiego pasażera.

Kampania „Jedź ostrożnie" będzie widoczna zarówno w przestrzeni miasta (wiaty przystankowe, powierzchnie reklamowe w autobusach, tramwajach i metrze, ulotki na hulajnogach), jak i w sieci (miejskie strony internetowe i portale społecznościowe).

Ratusz opracował też katalog dobrych zasad: uważaj na pieszych; dostosuj prędkość do warunków i trzymaj obie stopy na hulajnodze; zostawiaj hulajnogę w miejscu ogólnodostępnym, w którym nie będzie przeszkadzała i stwarzała zagrożenia (nie parkuj na przejściu dla pieszych, ścieżkach rowerowych, trawniku, pod wiatami, na parkingach i terenach zamkniętych); nie jedź po spożyciu alkoholu; ostrożnie przekraczaj jezdnię również na przejściu dla pieszych.

Dla swojego bezpieczeństwa: nie poruszaj się po mokrej nawierzchni; korzystaj z hulajnogi pojedynczo; zakładaj kask.

Zarząd Dróg Miejskich na bieżąco reaguje na zgłoszenia mieszkańców i usuwa z ulic hulajnogi, które stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

Przypadki pozostawiania hulajnóg w sposób utrudniający korzystanie z drogi należy zgłaszać bezpośrednio do operatorów hulajnóg lub do Miejskiego Centrum Kontaktu, dzwoniąc pod numer 19115. W zgłoszeniu warto przekazać informację, do jakiego operatora należy jednoślad, co znacznie przyspieszy całą procedurę.

Należy podkreślić, że hulajnogi elektryczne, których dużo pojawiło się ostatnio na stołecznych ulicach, nie są własnością m.st. Warszawy. Ich udostępnianie, porządkowanie, serwisowanie i usuwanie jest zadaniem operatorów (firm wypożyczających hulajnogi) i na chwilę obecną nie jest w żaden sposób regulowane przez miasto. Obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) nie określają w żaden sposób statusu hulajnogi elektrycznej.

W tym miesiącu Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, w której ma być określony status i możliwości poruszania się hulajnogami elektrycznymi po ulicach. Projekt można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

zw.com.pl