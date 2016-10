Zobacz Mszał Erazma Ciołka

Wyjątkowa gratka dla miłośników książek, historii i kultury piśmiennictwa. W Pałacu Rzeczpospolitej można obejrzeć Mszał Erazma Ciołka z początku XVI wieku.

Pokaz Mszału Erazma Ciołka – Pierwsze/Najstarsze

To kolejny pokaz z cyklu "Pierwsze/Najstarsze". Tym razem skarbiec Biblioteki Narodowej opuści bezcenny, bogato zdobiony Mszał Erazma Ciołka. Można go obejrzeć w godz. 11 - 19 w Pałacu Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5.

Erazm Ciołek, biskup i królewski dyplomata, był nie tylko niezwykle sprawnym politykiem, ale również znanym w Europie mecenasem sztuki. Znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej Mszał został przygotowany właśnie na jego zlecenie i pod wieloma względami wyprzedzał swoją epokę. Chociaż przyjmuje się, że gdy powstawał (1514-1518) w Polsce panowało jeszcze średniowiecze, to jego zdobienia są typowe dla włoskiego renesansu. Wykonało je przynajmniej trzech różnych iluminatorów, wśród których znajdował się prawdopodobnie Stanisław Samostrzelnik – jeden z najwybitniejszych polskich malarzy książkowych.

Mszał Ciołka jest tak wyjątkowy również dlatego, że podchodzi z okresu rosnącej popularności druku – z czasów ostatnich ksiąg wykonywanych przez kaligrafów i iluminatorów, którzy uwzględniali preferencje zleceniodawcy. Z kolei upodobania i gust podróżującego w charakterze dyplomaty Ciołka doskonale odzwierciedlają przemiany, jakie zachodziły w artystycznej kulturze Europy przełomu XV i XVI wieku.

Do zbiorów Biblioteki Narodowej Mszał Erazma Ciołka został włączony po I wojnie światowej, a następnie, w obliczu kolejnej wojny, ewakuowany do Kanady, skąd powrócił do Polski po dwudziestu latach (1959).

Podczas pokazu historyk sztuki dr Magdalena Łanuszka przybliży jego dzieje i treść wykładem "Rękopis na przełomie gotyku i renesansu, czyli o niezwykłym Mszale z fundacji biskupa Erazma Ciołka". Pokaz Mszału to też jedna z nielicznych okazji, żeby zwiedzić barokowe wnętrza Pałacu Rzeczypospolitej, po których oprowadzi warszawski przewodnik Jacek Karwat.

Pierwsze/Najstarsze to cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

zyciewarszawy.pl