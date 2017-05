Najlepsi B-boye na scenie

W Warsaw Challenge wezmą udział gwiazdy hip-hopu. Będzie można zobaczyć rywalizację b-boyów oraz koncerty gwiazd rapu.

W ten weekend, 13 i 14 maja, warszawski Fort Bema zamieni się w hip-hopową stolicę Polski. Wszystko za sprawą Warsaw Challenge - największej imprezy breakdance. Wstęp na imprezę jest wolny.

Na fanów kultury ulicznej czekają dwa dni wypełnione bitwami tanecznymi najlepszych B-boyów i składów z całego świata, koncertów topowych gwiazd z Polski i zagranicy oraz wiele dodatkowych atrakcji związanych z kulturą hip-hopową.

W tanecznych pojedynkach zmierzą się najlepsi tancerze z całego świata, a oprawę muzyczną zapewnią raperzy i DJe z Polski i Stanów Zjednoczonych. W tym roku sceną Warsaw Challenge zawładną ONYX, Grandmaster Flash, Grubson, VNM, DonGURALesko, JWP/BC, Hades i Małpa.

Ale hip-hop to znacznie więcej niż taniec i muzyka. Podczas imprezy poza główną strefą koncertową, uczestnicy będą mogli skorzystać także z dodatkowych stref z animacjami, w których będą czekać warsztaty taneczne, szkółka i zawody skateboardingowe oraz strefa gastronomiczna z food truckami.

Każdy z uczestników imprezy będzie mógł wziąć udział w warsztatach i udoskonalić nabyte wcześniej umiejętności taneczne bądź zaczerpnąć inspiracji od najlepszych. W programie m.in. warsztaty z rockingu z B-boyem Kostek Rock&Raw, zajęcia z toprocka z Sinior Squad Family czy breaking z B-boyem Lil Kingiem. Program uzupełnią zajęcia prowadzone przez tancerzy z formacji Warszawski Funk - house pod okiem Szterni, locking z Qbą czy warsztaty dancehall z Wiszką.

Goście będą mogli także wziąć udział w warsztatach choreo z członkami grupy Who If Not You, która 13 maja wystąpi na scenie Warsaw Challenge ze swoim pokazem tanecznym. Nie można przegapić również występu Bladego Krisa, który w niedzielę zaprezentuje trudną sztukę tworzenia rytmów, jaką jest beatboxing.

Na zaawansowanych tancerzy czeka możliwość zmierzenia się z najlepszymi podczas open jam, zawodów Top Rock Contest czy pojedynków 1vs1. Udział w warsztatach tanecznych jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

W tym roku organizatorzy przygotowali coś wyjątkowego również dla fanów deskorolki. Przed wejściem na teren główny imprezy ustawiona zostanie rampa. Dla początkujących fanów skateboardingu przewidziana jest nauka jazdy pod okiem instruktorów ze szkółki „DESKSHOP". W zajęciach mogą wziąć udział uczestnicy już od 10 roku życia.

Na zaawansowanych użytkowników deski czekają zawody Miniramp Challenge 2017. Udział w zawodach deskorolkowych jest ograniczony wiekowo (od lat 16) i wymaga rejestracji w biurze zawodów znajdującym się na terenie imprezy.

zw.com.pl