Dzisiaj w nocy nie śpimy

Muzea i instytucje publiczne zapraszają na noce zwiedzanie. Kolej da bilet za darmo.

W tym roku zgłosiły się 234 placówki –50 z nich to muzea. Placówka przyjęta na listę Nocy Muzeów musi spełniać warunek przygotowania wydarzeń związanych z szeroko pojętą kulturą, sztuką, zwiedzaniem albo zaoferować coś unikatowego, oryginalnego.

Warto pamiętać, że dostanie się do niektórych instytucji będzie możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu wejściówek. Informację o nich można znaleźć w informatorze na stronie internetowej Nocy Muzeów lub na warszawskim FB. Punkt informacyjny Warszawy o Nocy Muzeów będzie działał na pl. Defilad od godz. 18.

Warszawa zaprasza do gry, w której weźmie udział 15 placówek, biorących udział w Nocy Muzeów. Główna część gry odbędzie się w sobotę, 20 maja, od godziny 19 do 2. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie upominków nastąpi o godzinie 23.30 na placu Defilad w punkcie informacyjnym Miasta Stołecznego Warszawy.

Aplikacja jest bezpłatna i przeznaczona dla wszystkich uczestników posiadających smartphon z systemem operacyjnym iOS w wersji 8.0 lub wyższej oraz Android (wersja powyżej 4.3). Dodatkowo użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu i opcję low energy bluetooth. Aplikacja posiada wbudowany czytnik kodów QR, nie trzeba pobierać żadnego dodatkowego oprogramowania.

Zapraszają także inne placówki i instytucje. I tak w godz. 18 - 24 będzie można zwiedzać Muzeum w Stawisku im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, od godz. 17 do północy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy Rakowieckiej, a także MSWiA, wojewoda mazowieckie.

W zeszłym roku podczas Nocy Muzeów w 1. edycji gry wzięło udział 838 graczy i 20 placówek. Najlepszy zawodnik odwiedził w pięć godzin 19 placówek muzealnych rozmieszczonych w różnych dzielnicach Warszawy.

Jak co roku, Do „Nocy Muzeów" włączyły się Koleje Mazowieckie, nie tylko wystawiając do oglądania własny pojazd, ale także umożliwiając przejazd wszystkim miłośnikom muzeów.

Nocą z 20 maja 2017 r. od godz. 17.00 na 21 maja 2017 r. do godz. 1 będzie można podróżować pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie (z wyjątkiem pociągu „Dragon") na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Łowicz Główny, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica.

Przejazd na imprezę odbywać się będzie na podstawie biletów jednorazowych w jedną stronę „tam", nabytych według indywidualnych uprawnień. Przejazd „z powrotem" możliwy będzie na podstawie zakupionego wcześniej i wykorzystanego biletu na przejazd „tam", ostemplowanego na jego odwrotnej stronie pieczątką „Noc Muzeów".

Pieczątka będzie dostępna na stanowisku informacyjnym organizatora imprezy zlokalizowanym na Placu Defilad w Warszawie (teren parkingu przed PKiN) oraz w Stacji Muzeum w Warszawie.

