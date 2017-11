Dzieła klasyków już od 200 zł

Aukcje charytatywne nie powinny być traktowane wyłącznie jako okazja do tanich zakupów.

źródło: Stowarzyszenie Wielkie Serce Franciszek Maśluszczak na aukcję charytatywną ofiarował akwarelę autor: Janusz Miliszkiewicz źródło: Fotorzepa 23 listopada aukcja odbędzie się w nowej siedzibie Desy Unicum źródło: Stowarzyszenie Wielkie Serce Od 200 zł licytowany będzie obraz Bettiny Bereś +zobacz więcej

W Krakowie 18 listopada odbędzie się XXVI doroczna aukcja charytatywna Stowarzyszenia Wielkie Serce (www.wielkie serce.pl). Oferta jest wyjątkowo bogata. Pod młotek aukcjonera trafi 206 prac czołowych artystów. To okazja do wsparcia potrzebujących i zdobycia atrakcyjnych prezentów gwiazdkowych.

Od 200 zł licytowane będą prace m.in. Jana Berdyszaka, Jana Dobkowskiego, Edwarda Dwurnika, Stanisława Dróżdża, Ryszarda Horowitza, Jana Młodożeńca, Jacka Sienickiego. Jest też akwarela (70 na 50 cm) Stefana Gierowskiego z 2013 r.

Od lat niepokoi fakt, że sporo osób obecnych na aukcjach charytatywnych nie licytuje. Czekają na okazję, żeby kupić jak najtaniej, choć powinni być wyjątkowo hojni.

Okazją do ostrego podbijania cen będzie też aukcja „Dom Autysty" (www.domautysty.org.pl) zaplanowana na 18 listopada. Odbędzie się w Poznaniu. Do kupienia jest 106 prac. W obu aukcjach można brać udział za pośrednictwem portalu Artinfo.pl (www.artinfo.pl).

Dzieła młodych klasyków

23 listopada Desa Unicum (www.desa.pl) zorganizuje aukcję „Sztuka współczesna. Nowe pokolenie po 1989 roku". Po raz pierwszy aukcja odbędzie się w nowej siedzibie firmy przy ulicy Pięknej róg Lennona w Warszawie.

Będą wystawione prace czołówki artystów, którzy zadebiutowali po 1989 r., np. Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera, Zbigniewa Libery, Maurycego Gomulickiego, Jakuba Ciężkiego, Antoniego Starowieyskiego, Agnieszki Sandomierz. Obraz Marcina Maciejowskiego „Bez tytułu" z 2000 r. przedstawia egipskiego Swinksa, który ma twarz znanego polskiego polityka (cena wyw. 18 tys. zł).

Być może nowa siedziba Desy Unicum wzbudzi większe zainteresowanie niż aukcyjna oferta. O charakterze budynku przesądziła lokalizacja. Działka graniczy z zabytkowym Parkiem Ujazdowskim. Teren znajduje się pod całkowitą ochroną konserwatorską.

Budynek przypomina zielony pagórek. Nie wyróżnia się z otoczenia. Nad ziemią widoczna jest jedna kondygnacja o wysokości ok. 5 metrów, natomiast dwie ukryte są pod ziemią. Budynek ma powierzchnię użytkową ok. 3,2 tys. mkw. Projekt stworzył architekt Paweł W. Graliński.

Kondygnacja widoczna nad ziemią pomieści przede wszystkim salę wystawienniczą i aukcyjną o powierzchni ok. 800 mkw. oraz księgarnię. Od ulicy Pięknej na elewacji zmieniane będą banery z reprodukcjami obrazów. Ekran elektroniczny ma prezentować najświeższe wydarzenia z branży, w tym transmisję aukcji.

Nadziemna kondygnacja jest przeszklona z trzech stron. Z tyłu krawędź dachu płynnie obniża się i styka z ziemią. Front od ulicy Pięknej oddziela wąska fosa o głębokości czterech metrów. W fosie przewidziano możliwość prezentacji rzeźb. Do budynku wchodzi się po kładce. Do fosy od ulicy Lennona prowadzą szerokie schody, którymi można zejść do przyszłej kawiarni.

Zalety lokalizacji widać z dachu. Dach – pagórek pokryty jest zielenią. Z góry widać położoną tuż obok (za ulicą Lennona) siedzibę ambasady Francji. Z drugiej strony w dole jest park, a w nim np. zabytkowe rzeźby z brązu. Za parkiem znajdują się Aleje Ujazdowskie i zabytkowe rezydencje. Od strony ul. Pięknej widać gmach Sejmu.

Sztuka dobrą lokatą

Działkę pod siedzibę Desy Unicum kupiono na przetargu publicznym. Od czasów PRL zajmowało ją Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Obok budynku stanąć ma pomnik Johna Lennona. Pierwsze szkice pomnika wykonał Wojciech Fangor.

W budynku dopracowano każdy detal. Wnętrza wyłożone są czarną, matową okładziną imitującą kamień. Elementy szklane wykonano ze szkła odżelazionego, aby nie dawały efektu zielonej poświaty.

Elegancka siedziba zobowiązuje do oferowania towaru najwyższej jakości. Z tym nie będzie łatwo. Od lat antykwariusze i marszandzi skarżą się na malejącą podaż wybitnych dzieł. Niską podaż tłumaczy się tym, że właściciele dzieł sztuki traktują je jako dobrą lokatę, której nie należy się pozbywać. ©℗

"Rzeczpospolita"