Trudny wybór dla fanów rocka

Ed Sheeran, Guns N'Roses, Depeche Mode, Metallica, Bruno Mars będą gwiazdami koncertów w 2018 roku.

źródło: materiały prasowe Metallica zaprasza na koncert do Krakowa w kwietniu źródło: materiały prasowe Depeche Mode lubi Polskę źródło: materiały prasowe Florence zaśpiewa w stolicy +zobacz więcej

Największą atrakcją koncertową będzie Ed Sheeran. Brytyjski gwiazdor irlandzkiego pochodzenia ma na koncie największy bestseller płytowy 2017 roku – „Divide" – z przebojami „Shape of You", „Castle on The Hill" i „Perfect" – kupiony przez 9 mln fanów na świecie.

O tym, że Sheeran jest muzyczną sensacją, świadczy błyskawiczna sprzedaż biletów na pierwszy w Polsce koncert artysty, a niedługo potem na drugi. To jedyna gwiazda, która ma na koncie taki sukces u nas. Odbiło się to na cenach biletów. W sieci na wtórnym rynku trzeba za nie zapłacić ponad tysiąc złotych. Dwukrotnie tańsze są na koncerty Eda w Australii.

Apetyt na U2

Nie da się wykluczyć, że ogłoszenie wielkich wydarzeń koncertowych jest jeszcze przed nami. Polscy fani ostrzą sobie też apetyty na U2, które nie występowało w naszym kraju od 2009 roku. W zeszłym roku „Joshua Tree Tour" obejrzało 2 mln 700 tys. fanów, co dało rekordowe wpływy 316 mln dolarów.

Jeśli chodzi o obecny rok, grupa ogłosiła na razie plany dotyczące majowych i czerwcowych koncertów w Stanach Zjednoczonych. Jednak zgodnie z logiką działań promocyjnych nowej, wydanej w grudniu, płycie powinno towarzyszyć także europejskie tournée.

Przyjedzie za to na pewno drugi najbardziej dochodowy w 2017 roku pod względem koncertowym zespół – Guns N'Roses. Axel Rose i Slash, którzy po latach sporów połączyli siły na scenie, sprzedali w minionym roku 2 mln 680 tys. biletów za ponad 290 mln dolarów.

Zespół zapoczątkuje nowe koncertowe życie zasłużonego dla muzycznej branży Stadionu Śląskiego, który przeszedł gruntowny remont.

Fani rocka mogą stanąć na granicy bankructwa, tak wielu ich idoli przyjedzie do Polski. Żegnać się będą Ozzy Osbourne – tym razem solo, a także Deep Purple. Iron Maiden przypomną dorobek skoncentrowany na postaci scenicznej bestii Eddiego. Metallica zawita z nowym albumem, ale bilety rozeszły się w rozpoczętej wiele miesięcy temu przedsprzedaży. Z kolei Megadeth i Judas Priest połączą siły na wspólnym katowickim koncercie.

Atrakcyjność Krakowa

Zawsze wielkim wydarzeniem w Polsce jest wizyta Pearl Jam, która tym razem zbiegnie się z premierą nowej płyty. Podobną okazję do występu w Krakowie będzie miał Lenny Kravitz. Powróci Roger Waters, tym razem na dwa halowe występy – w Krakowie i Trójmieście, związane z zeszłoroczną premierą albumu. Trudno nie zauważyć, że koncertowe życie w Polsce przesunęło się ostatnio właśnie do Krakowa, głównie dzięki Tauron Arenie.

Warszawa wciąż nie doczekała się nowoczesnej hali, gdzie na Torwarze wydarzeniem na pograniczu świata celebrytów i rocka będzie występ Hollywood Vampires. U boku Alice'a Coopera i Joe Perry'ego z Aerosmith wystąpi Johnny Depp. Horror rocka w stolicy prezentować będzie też Marylin Manson.

Światowy rekordzista

Pojawi się w Polsce inny światowy rekordzista, Bruno Mars. To pierwszy solista w historii show-biznesu, który może się pochwalić rocznymi wpływami ze sprzedanych biletów przewyższającymi 200 mln dolarów. Uświetni gdyński Open'er, gdzie można się też spodziewać tysięcy fanów Depeche Mode. Grupa zadomowiła się w Polsce, bo po zeszłorocznym koncercie na PGE Narodowym, zanim przyjedzie do Gdyni, da także trzy koncerty w halach Krakowa, Łodzi i Gdańska. Częściej będzie gościć tylko w Niemczech.

W Gdyni sensacją będzie nowa gwiazda z Islandii – Kaleo, wykonawca ballady „Way Down We Go". Na Open'erze koniecznie trzeba będzie zobaczyć dawno niewystępującego w naszym kraju Davida Byrne'a, byłego lidera The Talking Heads. Również w lipcu i nad morzem zaśpiewa dwóch innych słynnych wokalistów – Bryan Ferry, przez lata związany z Roxy Music, oraz Billy Idol. Obaj uświetnią tegoroczny Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty.

Z kolei na Orange Warsaw Festival zobaczymy Florence And The Machine, która do tego czasu ma wydać nową płytę. Fani rapu będą chcieli z pewnością wysłuchać Tyler, The Creator, zaś fani muzyki elektronicznej – LCD Soundsystem. Zaśpiewa też Sam Smith.

Off Festival Artura Rojka w Katowicach ubarwią Grizzly Bear. A osobnego anonsu wymaga aż pięć koncertów legendy muzycznej alternatywy, czyli King Crimson. Zespół Roberta Frippa zagra dwukrotnie w Poznaniu i trzykrotnie w Krakowie. ©℗

Kalendarz koncertowy - Styczeń David Guetta, 27.01, Kraków, Tauron Arena - Luty Depeche Mode, 7.02, Kraków, Tauron Arena, 9.02, Łódź, Atlas Arena, 11.02, Ergo Arena Emeli Sande, 23.02, Kraków, Tauron Arena - Marzec Jassie Ware, 4.03, Kraków, Tauron Arena, 6.03, Warszawa, Torwar Joe Bonamassa, 24.03, Zabrze, Dom Muzyki i Tańca - Kwiecień Thirty Seconds to Mars, 18.04, Łódź, Atlas Arena James Blunt, 12.04, Warszawa, Torwar Metallica, 28.04, Kraków, Tauron Arena - Maj Bryan Adams, 5.05, Kraków, Torwar - Czerwiec Florence And The Machine, Sam Smith, LCD Soundsystem, Tyler, The Creator, 1–2.06, Orange Warsaw Festival, Tor Wyścigów Konnych Lenny Kravitz, 8.06, Kraków, Tauron Arena Hollywood Vampires, 12.06, Warszawa, Torwar Judas Priest, Megadeth, 13.06, Katowice, Spodek Marylin Manson, 13.06, Warszawa, Torwar King Crimson, 13 i 14.06, Poznań, Sala Ziemi; 16, 17 i 18.06, Kraków, ICE Queens Of The Stone Age, 19.06, Warszawa, Torwar Ozzy Osbourne, 26.06, Kraków, Impact Festival: Tauron Arena - Lipiec Deep Purple, 1.07, Kraków, Tauron Arena Pearl Jam, 3.07, Kraków, Tauron Arena Depeche Mode, Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne, Kaleo, 4–7.07, Open'er Festiwal, Gdynia Lotnisko Babie Doły Guns N'Roses, 9.07, Chorzów, Stadion Śląski Bryan Ferry, Billy Idol, 20–21. 07, Festiwal Legend Rocka: Dolina Charlotty k. Słupska Iron Maiden, 27.07, Kraków, Tauron Arena Scorpions, 29.07, Łódź, Atlas Arena - Sierpień Roger Waters, 3.08, Kraków Tauron Arena, 5.08, Gdańsk/Sopot, Ergo Arena Grizzly Bear, John Maus, Clap Your Hands Say Yeah, 3–5.08, Off Festival, Katowice, Dolina Trzech Stawów Ed Sheeran, 11, 12.08, Warszawa, PGE Narodowy

"Rzeczpospolita"