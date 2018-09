Zobacz najlepszych b-bojów

W weekend na scenie Warsaw Challenge w Forcie Bema będzie można zobaczyć taneczne akrobacje najlepszych b-boyów oraz posłuchać koncertów gwiazd hip-hopu.

Warsaw Challenge to wydarzenie łączące wszystko to, co w kulturze hip-hopu najlepsze – taniec, muzykę i freestyle. W tym roku impreza wraca do Fortu Bema na Bemowie. Na scenie pojawią się również gwiazdy rapu, w tym kultowi goście z zagranicy. Wstęp na imprezę jest wolny.

Idea festiwalu powstała w 2005 roku. Początkowo miała to być niewielka impreza łącząca zawody breakdance z koncertami lokalnych raperów. Obecnie Warsaw Challenge to największe w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzeń dla fanów hip-hopu. W ciągu trzynastu lat na warszawskiej scenie gościliśmy dziesiątki gwiazd rapu oraz performerów polskiego i światowego formatu. Jedno pozostaje niezmienne – filarem imprezy jest konkurs dla zawodników breakdance.

W tym roku utalentowani tancerze ponownie powalczą o główną nagrodę (15 tys. zł) ufundowaną przez m.st. Warszawę. Do udziału w zawodach grupowych zaproszone zostały najlepsze ekipy tańca breakdance z całego świata. Wśród zagranicznych gości znajdą się m.in. portugalski skład Momentum, XVII Generation z Hiszpanii i najlepsza brytyjska ekipa Soul Mavericks. W finałach swoje umiejętności zaprezentują również rosyjski team Predatorz, który podczas zeszłorocznej edycji Warsaw Challenge zajął drugie miejsce, Unstopables reprezentujący Izrael i dwa zespoły z Francji – From Down Town i Vagabonds. Great 8, czyli zestaw najlepszych finałowych składów Warsaw Challenge uzupełni jedna z polskich ekip, wyłoniona podczas eliminacji, które odbędą się w sobotę, 1 września.

W tanecznych pojedynkach zmierzą się najlepsi tancerze, a oprawę muzyczną zapewnią raperzy z Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Tegoroczny line-up jest tak oryginalny, że ciężko wybrać jednego headlinera.

W sobotę (1 września) sceną zawładną Devin the Dude, Paluch i Otsochodzi. W niedzielę (2 września) mikrofon przejdzie w ręce amerykańskiego składu The Beatnuts, rapera O.S.T.R., kolektywu Dwa Sławy i artystów biorących udział w obu edycjach projektu Albo Inaczej.

W tym roku uczestników festiwalu do Fortu Bema będzie dowoziła specjalna linia autobusowa. Autobusy będą odjeżdżały z przystanku nr 13 z pętli Metro Marymont i będą dojeżdżały do przystanku Księcia Bolesława w pobliżu Fortu Bema. Te same przystanki obowiązują także w drodze powrotnej. Dodatkowe połączenie dedykowane Warsaw Challenge będzie funkcjonowało w sobotę, 1 września, w godz. 14.00-23.00, a także w niedzielę, 2 września, w godz. 12.00-23.00. Autobusy odjeżdżające w kierunku Fortu Bema oznaczone będą WCH FORT BEMA, autobusy powrotne będą miały tablice WCH METRO MARYMONT. Dedykowane linie nie mają regularnego rozkładu jazdy, odjazd w obie strony nastąpi po zebraniu odpowiedniej liczby pasażerów. Uczestnicy wydarzenia będą podróżowali na podstawie ważnego biletu miejskiego.

Podczas festiwalu odbędą się warsztaty taneczne (2 września). W programie przewidziane są m.in. zawody dla dzieci i Best Trick Contest dla zaawansowanych tancerzy. Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

