Polska celebruje rocznicę 11 listopada

Setki koncertów, wystaw, pokazów filmów – tak będziemy świętować 100. rocznicę odzyskania wolności.

W całym kraju planowane są huczne obchody odzyskania niepodległości. Do programu „Niepodległa", który koordynuje wszystkie działania w tym tygodniu, wpisanych zostało ponad 1400 wydarzeń nie tylko w kraju, ale także w innych państwach. Kalendarium rocznicowych wydarzeń znajduje się na stronie niepodlegla.gov.pl.

Wieloletni program „Niepodległa" rozpoczął się w 2017 roku i potrwa do roku 2021. Tak długi czas wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. Na realizację programu przeznaczonych jest w sumie ok. 240 mln zł.

11 listopada w najbardziej znanych salach koncertowych w kraju odbędzie się cykl koncertów „Dekada wolności – 100 arcydzieł muzyki polskiej na 100-lecie niepodległości". Okolicznościowe wystawy organizują też kluczowe, muzea m.in. Zamek Królewski w Warszawie przygotowuje wystawę „Znaki wolności", a w Łazienkach Królewskich będzie można obejrzeć wystawę poświęconą historii orderów i odznaczeń.

W sobotę 10 listopada zostanie postawiona wiecha na budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tego dnia na placu Piłsudskiego w Warszawie planowane jest odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Z kolei resort obrony zaprasza na pikniki wojskowe, które zorganizowane będą w 17 miastach. O godz. 16 planowane jest wspólne śpiewanie „Marszu Pierwszej Brygady".

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia ma być jednak zorganizowany na PGE Narodowym „Koncert dla Niepodległej". Tuż po okolicznościowym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy około godz. 20.15 rozpocznie się koncert, w trakcie którego wykonane zostanie 28 utworów. Na scenie będzie można zobaczyć 30 artystów.

W niedzielę 11 listopada w południe resort kultury zaprasza do wspólnego odśpiewania hymnu. Zgłoszonych zostało 400 miejsc, w których zostanie on wykonany, usłyszymy go m.in. w rozgłośniach radiowych, ale także w różnych regionach świata, np. w Australii.

O godz. 13, czyli po zakończeniu oficjalnych uroczystości na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się Festiwal na Krakowskim Przedmieściu. Organizatorzy zaplanowali trasy tematyczne. Kancelaria Prezydenta RP stworzy przystanek – Wystawa Orła Białego, a Narodowe Centrum Kultury zaplanowało Wystawę Jednego Pomnika. W hotelu Bristol grane będą utwory Paderewskiego. Zaplanowano też parady zabytkowych aut, wozów strażackich, powozów konnych.

Organizacje lewicowe zapraszają tego dnia o godz. 13 na uroczystość odsłonięcia w Warszawie pomnika Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera rządu polskiego. Monument stanie przy placu na Rozdrożu. Muzeum Historii Polski organizuje na placu Teatralnym grę „Labirynt Niepodległości". Późnym popołudniem ugrupowania narodowe organizują zaś Marsz Niepodległości.

Uroczystości odbędą się w całej Polsce. Np. Fundacja Ośrodka Karta w ramach projektu „Nieskończenie Niepodległa" prezentuje wystawę „Rok 1918". Partnerem projektu jest „Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita"