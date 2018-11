Młoda sztuka rządzi rynkiem

Dzieła wielu wybitnych artystów są niedoszacowane.

źródło: archiwum artysty ≥ Franciszek Ledóchowski zajmuje wysoką pozycję w rankingach młodej sztuki źródło: Desa Unicum/Marcin Koniak ≥Zdjęcie Witkacego ma wycenę szacunkową 55-90 tys. zł. źródło: galeria milano ≥Dzieła Jacka Sienickiego są wyraźnie niedoszacowane +zobacz więcej

To będzie kolejny rekordowy rok na rynku sztuki. Z analiz portalu Artinfo.pl. (www.artinfo.pl) wynika, że w pierwszym kwartale tego roku obroty wzrosły o 20,3 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W tym roku, w ocenianym okresie, zorganizowano trzy aukcje więcej. Natomiast sprzedano o 11,2 proc. więcej dzieł sztuki w stosunku do ubiegłego roku.

Rosnące obroty

Liderami rynku, gdy chodzi o wielkość obrotów, są Desa Unicum (48 proc.), Polswiss Art (16 proc.) i Sopocki Dom Aukcyjny (10 proc.). Największe aukcje zorganizował Polswiss Art – 10,1 mln zł obrotów oraz 9, 1 mln zł.

Jak po 2000 roku rosła liczba aukcji? Na przykład w 2000 roku było ich 55. W 2010 zorganizowano 148 aukcji. W ubiegłym roku odbyły się 284 aukcje, a do końca września tego roku – 195 aukcji. Czy w tym roku odbędzie się więcej niż 300 aukcji?

Rynek rośnie, w tym rynek najmłodszej sztuki. W tym roku w trzech kwartałach odbyło się o 10 aukcji mniej niż w tym samym czasie w 2017 roku. Ale teraz obroty na rynku młodej sztuki są o 5 proc. wyższe. Aukcje najmłodszej sztuki, gdzie wszystkie ceny wywoławcze wynosiły 500 zł, zaczęto organizować w 2008 roku. Po 10 latach widać, że dzięki tym aukcjom sztuka zbłądziła pod strzechy.

Z analiz Artinfo.pl wynika, że w 2017 roku sprzedano na aukcjach 4885 dzieł sztuki „młodej i aktualnej" i wyraźnie mniej (4088) dzieł sztuki dawnej. Średnia cena sprzedaży wyniosła ok. 1,5 tys. zł, więc młoda sztuka jest cenowo zdecydowanie bardziej dostępna. Sztuka młoda stanowi ponad 50 proc. aukcyjnej oferty.

Na rynku młodej sztuki wyróżnia się Sopocki Dom Aukcyjny. Na tegorocznej sierpniowej aukcji firmy obroty wyniosły 457 tys. zł (średnia cena sprzedaży to ok. 9,5 tys. zł za obraz). Za obraz Daniela Pawłowskiego pt. „Lilia w ciemności", wraz z opłatami aukcyjnymi, zapłacono blisko 57 tys. zł. To najwyższa cena na tym rynku.

W niektórych dziedzinach ceny rosną skokowo. Przykładem może być aukcja dizajnu „Polska sztuka stosowana 1918–2018", jaka odbyła się 6 listopada w Desie Unicum. Szklana butla „Alicja" projektu Zbigniewa Horbowego osiągnęła cenę 9 tys. zł. Porcelanową figurkę „Dama przed lustrem" Lubomira Tomaszewskiego wylicytowano do 11 tys. zł. Fotel z 1958 roku (stelaż z prętów plus żyłka igelitowa) wylicytowano do 30 tys. zł.

Dotychczas przedmioty tego rodzaju były zaledwie ciekawostką na aukcjach. Nie przetrwały galerie, które na co dzień miały handlować wyłącznie dizajnem. Jeśli tkanina żakardowa (156 na 82 cm) ze Spółdzielni ŁAD osiągnęła teraz na aukcji w Desie wysoką cenę 20 tys. zł, to jest to sygnał dla właścicieli oraz antykwariuszy, że na rynek wchodzi nowy asortyment.

Osiągnięte rekordowe ceny zwrócą uwagę właścicieli, aby szanowali te przedmioty. W polskich domach nierzadko są one nadal eksploatowane. Często poniewierają się w przypadkowych miejscach lub wyrzucane są na śmietniki.

Witkacy fotograf

Dziś w Desie Unicum (www.desa.pl) odbędą się dwie aukcje fotografii. Licytowana będzie „Klasyka i awangarda artystyczna" (99 obiektów w katalogu) oraz „Sławy, gwiazdy, osobowości" (72 pozycje w katalogu).

Na pierwszej aukcji trafią pod młotek poszukiwane przez kolekcjonerów dzieła polskich klasyków fotografii artystycznej, np. Zofii Rydet, Zbigniewa Dłubaka, Natalii Lach Lachowicz. Największe zainteresowanie wywoła prawdopodobnie zdjęcie Witkacego (1885–1939). Nosi tytuł „Prof. Pulverston II", ma wysoką wycenę szacunkową 55–90 tys. zł.

Witkacy inscenizował swoje portrety fotograficzne. Wykonywał je sam lub autorem zdjęć był przyjaciel artysty Józef Głogowski (1893–1969). Zdjęcia z tego cyklu osiągają najwyższe ceny na krajowym rynku fotografii. Na przykład w czerwcu 2017 r. dom aukcyjny Libra za 118 tys. zł sprzedał zdjęcie Witkacego pt. „Przerażenie wariata".

Teutsch Gallery i Mazowiecki Dom Aukcyjny (www.mazowieckidomaukcyjny.pl) zorganizowały indywidualną wystawę malarstwa Franciszka Ledóchowskiego (ur. 1981). Ledóchowski zajmuje wysoką pozycję w rankingach najmłodszej sztuki zawartych w Raporcie Artinfo.pl za 2017 r. Rynkowy sukces zapewniły artyście obrazy z cyklu „Apeiron". Na wystawie mają one ceny od 5 do 8 tys. zł. Wystawa potrwa do 30 listopada.

Do 28 listopada w stołecznej galerii Milano (www.milano.arts.pl) trwa wystawa dzieł Jacka Sienickiego (1928–2000), klasyka powojennego malarstwa. Dorobek Sienickiego to przykład sztuki niedoszacowanej, oferowane dzieła mają ceny od 2,5 do 42 tys. zł.

Sienickiego uhonorowano najważniejszymi nagrodami artystycznymi, m.in. Nagrodą Krytyki im. Cypriana Norwida, Nagrodą im. Jana Cybisa, nagrodą przyznawaną przez nowojorską Fundację Kościelskich. Artysta miał monograficzne wystawy w Muzeach Narodowych, ma swoje miejsce w wysoko cenionej monografii Andy Rottenberg „Sztuka w Polsce 1945–2005". Mimo to obrazy Sienickiego rzadko są oferowane na aukcjach i mają ceny wyraźnie niższe od porównywalnej sztuki.

Marszandzi skarżą się na malejącą podaż aukcyjnego towaru. Paradoksalnie dzieła innych wybitnych artystów również rzadko goszczą na rynku i mają względnie niskie ceny. Można wyliczyć tu dorobek np. Janiny Kraupe, Jerzego Skarżyńskiego, Henryka Musiałowicza, Ewy Kuryluk.

W ocenie kolekcjonerów dzieła np. Eugeniusza Markowskiego, Adama Marczyńskiego, Jadwigi Maziarskiej nie osiągnęły należnej im pozycji finansowej na rynku. ©℗

