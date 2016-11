Kto chce się dzielić wiedzą prawną

Ratusz czeka na organizacje pozarządowe, które chcą w 2017 roku udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Łącznie na realizację zadań w ogłoszonym konkursie zostanie przeznaczonych w 2017 roku 1 092 960 zł. Konkurs dotyczy prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna w pozostałych 17 punktach będzie, tak jak w roku bieżącym, udzielana na podstawie porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych.

Oferty można składać do 16 listopada w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (pl. Niecała 2) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Biuro, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom wyjaśnień, dotyczących konkursu (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 104, tel. (22) 443 14 61, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15).

Mieszkańcy stolicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą już od wielu lat korzystać z darmowych porad prawnych. Od 2008 r. były one świadczone w urzędach dzielnic, zaś do końca 2015 roku udzielali ich mecenasi z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z pomocy prawnej korzystały osoby, które nie mogły pokryć kosztów odpłatnej porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, w szczególności: osoby bezdomne, osoby całkowicie niezdolne do pracy, osoby posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W okresie od 2012 do 2016 roku mieszkańcom Warszawy udzielono ponad 16 tysięcy bezpłatnych porad prawnych.

Od początku 2016 r. w Polsce nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dla tych osób w stolicy uruchomionych zostało 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2016 roku zostało przeprowadzone badanie mające na celu ocenę poziomu obsługi mieszkańców w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Z uzyskanych danych wynika, że z pomocy częściej korzystały kobiety, osoby starsze oraz osoby z wykształceniem średnim. W ocenie 98 proc. ankietowanych zakres udzielonych informacji jest szczegółowy i wyczerpujący. Ocena punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Warszawie pod kątem różnych aspektów jest bardzo dobra. Badani najlepiej oceniają sposób udzielania porad oraz zrozumiały, jasny styl komunikacji (po 99 proc. pozytywnych wskazań). Ponadto w ocenie 98% ankietowanych zakres udzielanych informacji jest szczegółowy, wyczerpujący. Taki sam odsetek respondentów podkreśla, że prawnicy poświęcają mieszkańcom odpowiednią ilość uwagi, czasu. Duża grupa (95 proc.) dobrze ocenia wartość, przydatność udzielonej porady.

zyciewarszawy.pl