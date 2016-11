Kto zaprojektuje miasto

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zmienia strukturę. Jego dyrektor będzie Architektem Miasta.

Priorytetem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego jest opracowanie polityki rozwoju przestrzennego miasta uwzględniającej różnorodne potrzeby mieszkańców stolicy.

- Prace nad nową strategią rozwoju miasta #Warszawa 2030 będą teraz mocno skorelowane z pracami nad dokumentami, które kształtują ład przestrzenny w Warszawie. Będą temu służyły zmiany organizacyjne, które właśnie wchodzą w życie, a zwłaszcza utworzenie funkcji Architekta Miasta i nadania mu szczególnych uprawnień – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta Warszawy.

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego będzie pełnił funkcję Architekta Miasta, koordynując działania zewnętrzne związane z decyzjami dotyczącymi infrastruktury miasta oraz współpracował z innymi biurami w zakresie strategii rozwoju miasta i konsultacji społecznych.

- Jesteśmy rozliczani za realne zmiany w przestrzeni. Dlatego musimy wzmocnić współpracę, jasno komunikować swoje działania i współpracować ze społeczeństwem. Zadbamy o policentryczną strukturę miasta o powiązanych, ale autonomicznych ośrodkach centralnych, o planowanie zróżnicowanych funkcji - bez monokultur. Zapewnimy wysoką jakość przestrzeni publicznej, będziemy chronili zabytki powojennego modernizmu i wprowadzimy nowe rozwiązania dotyczące wysokościowców w stolicy – dodaje Marlena Happach, dyrektor biura i Architekt Miasta.

W strukturze biura pojawi się nowy pion, odpowiedzialny za kwestie związane ze strategią rozwoju i studium miasta oraz rewitalizację. Niebawem zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na wicedyrektora, który nim pokieruje.

Warunki zabudowy będą wydawane przez wydziały planowania przestrzennego, zgodnie z podziałem na rejony obowiązującym w biurze przy opracowywaniu planów miejscowych. Co ważne - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego określi priorytety i zintensyfikuje prace związane z uchwalaniem planów miejscowych.

Obecnie w stolicy obowiązuje 245 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 18 713 ha (co stanowi 36,18 proc. powierzchni miasta) a w trakcie sporządzania jest 224 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 17 982 ha (ok. 34,76 proc. powierzchni miasta). W pierwszej kolejności powstaną plany w przy nowych stacjach metra, w otoczeniu zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz dla nowych dzielnic mieszkaniowych. W 2017 r. ma zostać uchwalonych co najmniej 20 nowych planów.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wzmocni współpracę z dzielnicowymi wydziałami architektury – zostaną uzgodnione procedury i stworzone wspólne standardy co ujednolici zasady wydawania warunków zabudowy i pozwoleń na budowę w całym mieście.

W biurze powstanie Wydział Dialogu w Planowaniu (podległy bezpośrednio Architektowi Miasta).

