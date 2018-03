Gdzie zapłacić podatek

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu można dokonać na poczcie.

Mieszkańcy dzielnicy Wola otrzymują decyzje dotyczące opłat z tytułu podatku od nieruchomości. – To bardzo gorący okres. Tylko na Woli wysyłanych jest ponad 50 tys. decyzji. Zdecydowana większość osób dokonuje opłat przez internet. Jednak spora grupa woli to zrobić osobiście w kasie urzędu. To powoduje bardzo duże kolejki. Zwiększyliśmy liczbę kas na terenie Wydziału Obsługi Mieszkańców do czterech. Przypominamy również o możliwości dokonywania wpłat bez dodatkowych opłat i prowizji w placówkach pocztowych - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Na terenie dzielnicy znajduje się 12 placówek pocztowych, w których można dokonać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu: ul. Towarowa 5, ul. Pańska 96, ul. Obozowa63/65, Al. „Solidarności" 119/125, ul. Wolska 56, ul. Goleszowska 6, ul. Icchaka Lejba Pereca 13/19, ul. Płocka 32, ul. Górczewska 97, ul. Jana Olbrachta 46, al. Jana Pawła II 65, ul. Wolność 7.

