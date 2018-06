Pieniądze na zabytki

W tym roku ratusz przeznaczył blisko 30 mln zł dotacji na prace przy warszawskich zabytkach.

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Starówka +zobacz więcej

Dofinansowanie do remontów otrzyma prawie 130 obiektów z rejestru, jak i z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków, które są odnawiane przez właścicieli dzięki dotacjom to w przeważającej większości kamienice. Wiele z nich znajduje się na Starym Mieście, ale spora grupa to budynki z centrum Warszawy. Najczęściej pieniądze przeznaczone są na odremontowanie fasady, jednak gdy zabytek został w poprzednich latach odnowiony od ulicy, wspólnoty i administratorzy starali się w tym roku o pieniądze na remonty elewacji podwórzowych (np. Al. Jerozolimskie 47, Al. Ujazdowskie 18, ul. Bednarskiej 23, Kłopotowskiego 38).

W kilku przypadkach pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone także na wymianę dachów czy izolacji w piwnicach. Udzielone przez miasto dofinansowania sięgają od 50 do 80 procent całkowitych kosztów remontów.

W przyjętej uchwale Rada Miasta przyznała dotacje w wysokości 15,5 mln zł na dofinansowanie 78 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz na 50 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na kwotę ponad 7 mln zł. W tym roku taka dotacja została udzielona po raz pierwszy. Zaplanowana pierwotnie w budżecie miasta kwota na dotacje przy zabytkach wynosiła 19,3 mln zł. Były to środki zarezerwowane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W związku ze zmianą przepisów - dających możliwość ubiegania się o dotacje na prace przy zabytkach ujętych w GEZ - w wyniku starań Stołecznego Konserwatora Zabytków - została ona zwiększona o 8 mln zł.

Przyznane dofinansowanie wyczerpuje w 83,75 proc. środki budżetowe Warszawy na rok 2018, przeznaczone na dotacje na remonty obiektów zabytkowych. Pozostała w budżecie kwota w wysokości 4,4 mln zł. zostanie przyznana w terminie późniejszym, na kolejne zadania znajdujące się na liście rekomendowanych wniosków.

Mając na uwadze dużą liczbę (434) wniosków o dotacje, jaka wpłynęła i zaangażowanie właścicieli zabytków w poprawę ich stanu, miasto zwiększyło budżet na ten cel o 2,6 mln zł. Dzięki tej kwocie około 20 kolejnych zabytków będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe.

zw.com.pl