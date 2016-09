Rekordowy sezon

Tramwaj wodny, statek do Serocka i promy łączące brzegi Wisły przewiozły tego lata najwięcej pasażerów w historii Warszawskich Linii Turystycznych.

Tramwaj wodny, statek Zefir i promy, cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców Warszawy i turystów.

Najwięcej pasażerów przewiozły promy. Turkawka, Wilga, Pliszka i Słonka przeprawiły przez Wisłę 143 934 osoby. To o prawie cztery tysiące osób więcej niż przed rokiem. Rekord należy do największego, 40-osobowego promu Wilga, który kursując pomiędzy Podzamczem a ZOO przewiózł prawie 70 tys. osób. Wśród 12-osobowych promów prym wiodła Pliszka (Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy - 34 317 osób). Kolejne to Słonka (Cypel Czerniakowski - Saska Kępa - 24 400 osób) i Turkawka (Nowodwory - Łomianki - 15 325 osób).

"Promy cieszyły się również dużym zainteresowaniem cyklistów – dzięki możliwości przewożenia rowerów, prom staje się łatwo dostępną i ciekawą alternatywą dla mostów" - informuje Wiktor Paul, z ZTM.

Rekordowym zainteresowaniem cieszył się też tramwaj wodny. Na pokład statku Wars weszło w tym sezonie 17 104 pasażerów. "Przewieźliśmy o ponad dziewięć tysięcy więcej osób niż w zeszłym roku i o prawie tysiąc więcej niż w rekordowym dotychczas 2012 roku" - dodaje Paul.

Najlepszy wynik w swojej historii zanotował też statek do Serocka. Sezon 2016 zamknął się dla Zefira liczbą 5 444 pasażerów. To o ok. 800 wycieczkowiczów więcej niż przed rokiem.

