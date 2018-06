Wiślany plac zabaw

We wschodniej części plaży Poniatówka powstał inspirowany Wisłą plac zabaw.

Nowy plac zabaw na Poniatówce obejmuje m.in. główny ciąg komunikacyjny w formie drewnianego podestu. W ten sposób odzwierciedlony został nurt Wisły, który meandrując, symbolicznie przedstawia przebieg rzeki – wraz z jej starorzeczami i portami (podestami) – zmienia również swoją wysokość – od 0 do 60 cm.

– Królowa polskich rzek, tak zmienna, czasem kapryśna i nieprzewidywalna, pozwoliła nam przygotować niezwykle zróżnicowany plac. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów dodatkowo podkreślone bogactwo naturalne rzeki i jej nabrzeży – zauważa Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni.

Las łęgowy został na placu przedstawiony w formie drewnianych pali. Obok niego znajduje się piaskownica w formie ławicy, a dalej kępy tworzone przez wiklinowe zarośla. Niewielka ścianka edukacyjna przybliża najmłodszym zagadnienia związane z przyrodą, żeglugą i plażowaniem. Dzieci mają do swojej dyspozycji również „bazy" z szałasami i flagami oraz tunel do tajemniczego ogrodu. Pojawił tor wodny z różnego rodzaju elementami do zabawy – koła młyńskie, tamy, kaskady.

Między małą zjeżdżalnią, a piaskownicą znalazła się strefa dla maluchów. Na naturalnie wygrodzonym terenie znajdują się zabawki wodne i piaskowe oraz ściany z różnego rodzaju tablicami interaktywnymi. Są tam również szałasy z suchej wikliny.

Na zmodernizowanym placu nie zabrakło huśtawek, a także mini parku linowego. Całość uzupełniają dekorację z wierzby (żywej i suchej) i płaskorzeźby. Wszystko utrzymane jest w naturalnej kolorystyce zastosowanych materiałów – drewno, piasek, zieleń roślin, głazy, beżowe liny.

Plac jest dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami.

