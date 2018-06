W co się bawić nad Wisłą

Można korzystać z bezpłatnych atrakcji letniej strefy dzielnicy Wisła, czyli sportowych zabaw w nadwiślańskim otoczeniu.

Tegoroczna strefa to cztery boiska do piłki siatkowej, a także stałe boisko do beach soccer'a. Istnieje także możliwość rozstawienia boiska do plażowej piłki ręcznej. Obok placów gry ustawione są trybuny mieszące ok. 200 osób, kontenery pełniące funkcję szatni oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Strefę tworzą też urządzenia do street workout-u, które stanowią uzupełnienie istniejącej już siłowni plenerowej. Jak co roku, zorganizowana została strefa chillout-u, w której można zrelaksować się po treningach i sportowych zmaganiach.

Strefa otwarta jest codziennie w godz. 10-22 aż do września. Korzystanie ze wszystkich atrakcji jest bezpłatne.

Przez cały sezon funkcjonowania letniej strefy rekreacji, w każdą sobotę w godz. 12.00–13.00 odbywać się będą otwarte treningi street workout'u przygotowane przez Ghetto Workout Poland. Natomiast w czwartki, w godz. 19.00–20.00 na boisku do beach soccera odbywać się będą bezpłatne treningi bubble football organizowane we współpracy z GmoodsBall.

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w niedzielę, 17 czerwca, w godz. 11.00–14.00 odbędzie się impreza pod hasłem „Polska Będzie Mistrzem Świata!", przeznaczona dla dzieci w wieku 5-13 lat oraz ich rodziców.

Zaplanowana jest nauka okrzyków dopingujących piłkarzy, tańca z pomponami z dużym jednorożcem, skoków na giga-skakance i wielkiej pompowanej dętce. Ponadto będzie można zobaczyć zabawne występy cyrkowe oraz wziąć udział w grach i zabawach związanych z mistrzostwami w piłce nożnej.

W lipcu w strefie wystartują również cykliczne, bezpłatne treningi realizowane we współpracy z organizatorem Runmageddon oraz Warsaw Eagels.

Strefa rekreacji na Poniatówce ponownie będzie także areną Mistrzostw Polski w plażowej piłce ręcznej (7-8 lipca). Na plaży Poniatówka powstał plac zabaw inspirowany Wisłą.

Z roku na rok warszawska Wisła przyciąga coraz więcej osób, które chcą aktywnie i przyjemnie spędzić swój wolny czas w plenerze. Przestrzeń ta, choć znajduje się w samym centrum miasta, pozwala odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku i poczuć się jak na wakacjach.

Warto wybrać się całą rodziną na jedną ze stołecznych plaż. Warszawiacy mogą tam wypożyczyć bezpłatnie sprzęt plażowy oraz wziąć udział w organizowanych animacjach i zabawach. Wiele rzecznych atrakcji przygotowanych zostało z myślą o dzieciach i młodzieży. W ofercie znajdziemy różnego rodzaju zajęcia i warsztaty plenerowe, np. szkutnicze, przyrodnicze i artystyczne. Miłośnicy aktywnych form wypoczynku mają do dyspozycji ścieżkę rekreacyjną na praskim brzegu, Nadwiślański Szlak Rowerowy (NSR) na lewym. Są tam także siłownie plenerowe, pumptruck i welodrom oraz liczne możliwości uprawiania sportów wodnych. Turyści na pewno zechcą przespacerować się bulwarami wiślanymi i obejrzeć pokaz w Multimedialnym Parku Fontann.

