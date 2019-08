Aktywni nad Wisłą

Wspólne bieganie, nordic walking, nauka pływania na desce SUP to kilka bezpłatnych zajęć dla miłośników aktywności nad Wisłą.

W każdą niedzielę, o godz. 18.00 na Poniatówce sympatycy intensywnych treningów mogą przyjść na otwarty trening tabaty. Z kolei fani nordic walking spotykają się w niedzielne wieczory o godz. 18.00 przy MOSIR Poranki i Wieczory i wyruszają na wycieczkę po dzikich zakątkach rzeki. Fundacja Promocji Rekreacji KIM zaprasza na cykliczne zajęcia do 13 października.

Po lewej stronie Wisły, przy pomniku Syreny biegacze spotykają się w każdą środę o godz. 19.30. Każdy trening nawiązuje do jednego z ekologicznych tematów. Ekspert dzieli się ciekawostkami o diecie roślinnej, nadwiślańskim ptactwie, historii Warszawy, czy też nawykach w nurcie zero waste. Udział mogą wziąć wszyscy sympatycy biegania, a szczególnie osoby początkujące i średnio-zaawansowane. Stu najbardziej aktywnych uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę. Na bezpłatne treningi obowiązują zapisy online, na wydarzeniu Fundacji Run Vegan. Zajęcia odbywają się do 4 września.

Padel jest kombinacją gry w tenisa oraz squasha. Dyscyplina staje się coraz bardziej popularna w stolicy, m.in. dzięki kortowi przy płycie Desantu, który jest czynny całą dobę. Chętni mogą bezpłatnie zarezerwować kort na stronie padelbulwary.pl. Ci, którzy chcą podszkolić swoje umiejętności mogą przyjść na lekcje z instruktorem. Trenerzy uczą techniki w każdą środę, czwartek i piątek w godz. 17.00 - 19.00, a weekendami w godz. 12.00 - 18.00. Zapisy na zajęcia prowadzi organizator, Stowarzyszenie Polska Federacja Padla. Akcja trwa do 15 września.

Miłośnicy wodnych sportów mogą spróbować swoich sił w pływaniu na desce SUP po kanale Żerańskim. W ramach cyklu Rusz się nad Wisłą na plaży Zoo (Rusałka) organizowane są treningi Kettlebell Hardstyle. Z kolei na białołęckich brzegach Wisły odbywają się treningi biegowe. Nie zabraknie tam również treningów nordic walking – organizatorzy, Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club zapewniają również kijki.

Harmonogram zajęć Rusz się nad Wisłą:

* treningi Kettlebell Hardstyle – soboty, godz. 10.30, przystań Aquatica przy plaży Rusałka, (wstęp wolny) do 5 października,

* trening biegowe – czwartki, godz. 19.30, zbiórka przy ul. Świderskiej 113, Funkcjonuj (obowiązują zapisy tutaj) do 10 października;

* treningi nordic walking – piątki, godz. 12.00, zbiórka w parku Picassa za BOK, ul. Van Gogha 1 (wstęp wolny, rezerwacja kijów tel. 796 661 334) do 18 października;

* trening pływania na desce SUP – poniedziałki godz. 18.00, środy godz. 7.00, soboty godz. 12.00, kanał Żerański (obowiązują zapisy tel. 796 661 334, płatne 9 zł/osoba), od 12 sierpnia do 2 października.

zw.com.pl