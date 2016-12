Budują most dla rowerów

Rozpoczęła się budowa kładki pieszo-rowerowej na moście Łazienkowskim.

autor: Dudek Jerzy źródło: Fotorzepa Most Łazienkowski +zobacz więcej

Most Łazienkowski został odbudowany po pożarze, dostępny jest dla kierowców od ponad roku. Jeszcze w trakcie prac remontowych zapadła decyzja, że wzdłuż niego pojawi się też kładka pieszo-rowerowa i nowy most został przystosowany do montażu kładek podwieszonych pod główną płytą mostu, poniżej chodników.

Na początku grudnia wydane zostało pozwolenie na budowę kładki, teraz po obu stronach Wisły widać już pierwsze filary na których oprą się rampy zjazdowe. Trwa również produkcja stalowych elementów kładki, które będą przymocowane do mostu.

Pod przeprawą będą dwie kładki – po północnej i południowej stronie. Na lewym brzegu rzeki połączą się ze ścieżkami na Cyplu Czerniakowskim, na prawym - z drogą rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

Powstanie także dodatkowa kładka pozwalająca przejechać nad Wałem Miedzeszyńskim (po północnej stronie węzła), która połączy się z drogą dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Zachowana zostanie również rezerwa pod rampę pozwalającą dostać się na plażę i ścieżkę rekreacyjną na praskim brzegu Wisły.

Kładki pod mostem będą miały szerokość 3,4 m. Dzięki temu, że będą podwieszone poniżej pomostu przeprawy, nachylenia wjazdów nie przekroczą 6-7 proc. Cała trasa będzie miała własne oświetlenie.

Inwestycja jest realizowana w trybie „projektuj i buduj" przez firmę WPM „Mosty".

Budowa ma się skończyć w lipcu 2017 r.

zyciewarszawy.pl