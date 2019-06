Białołęka ma most

Pierwsze samochody pojechały nową przeprawą na ul. Zdziarskiej na rzece Długiej w dzielnicy Białołęka.

Most powstał w ramach inwestycji „Modernizacja ul. Zdziarskiej". Oprócz przeprawy, która zastąpi zniszczony most, powstało półturbinowe rondo łączące ulice Zdziarską i Kąty Grodziskie. Dzięki tej inwestycji autobusy komunikacji miejskiej będą mogły skręcać z ul. Kąty Grodziskie w ul. Zdziarską. Wcześniejszy układ drogowy uniemożliwiał taką możliwość.

Decyzja dopuszczająca do ruchu nowy most została wydana 30 maja. We wtorek wprowadzono nową organizację ruchu, po tym jak rano komisja potwierdziła prawidłowe wykonanie oznakowania. W związku z tym, że ruch pojazdów został przejęty przez nową przeprawę, wykonawca przystąpi do rozbiórki starego, wyeksploatowanego mostu. Wykona także odwodnienie ronda i inne prace, które dotychczas blokowała stara przeprawa.

W ramach tego przedsięwzięcia zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych (ul. Kąty Grodziskie i ul. Zdziarska od ul. Ostródzkiej do mostu) oraz odcinek drogi gminnej (ul. Zdziarska od mostu w kierunku ul. Verdiego). Oprócz jezdni powstaje też chodnik i ścieżka rowerowa.

Koszt inwestycji obejmujący prace projektowe i budowlane oraz wykupy gruntów, to ponad 13 mln zł. Zgodnie z umowa zawartą z wykonawcą – firmą FALBRUK zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w październiku 2019 r.

zw.com.pl