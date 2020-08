Wybieramy nowoczesną pościel w rozmiarze 200x220

Sypialnia jest miejscem, w którym po całym długim dniu, szukamy spokoju i odpoczynku. Bardzo ważne jest więc, by jej wystrój odpowiadał naszym preferencjom. Centralnym elementem każdej sypialni jest łóżko, dlatego też dla wyglądu całego pomieszczenia bardzo istotnym jest, jaką pościel wybierzemy. Wybieramy nowoczesną pościel w rozmiarze 200x220.

Na rynku pościel dostępna jest w całej mnogości wzorów, kolorów oraz materiałów, z jakich jest wykonana. Wybierając najlepszą pościel dla siebie, musimy wziąć pod uwagę dwa aspekty: wizualny oraz praktyczny. Szukając nowoczesnej pościeli, musimy zdecydować, jaka kolorystyka, czy też styl jest nam najbliższy oraz pasuje do naszej sypialni, a także z jakiego materiału ma być wykonana pościel. Obydwa aspekty są bardzo ważne.

Nowoczesna pościel – paleta wzorów i kolorów

Zarówno wzory i kolory pościeli wpływają na nasz nastrój bardziej niż mogłoby się wydawać. Łóżko jest centralnym punktem sypialni. Zastosowanie odpowiedniej pościeli jest kluczem do wystroju całego pomieszczenia, a tym samym kluczem do naszego dobrego samopoczucia podczas całego długiego dnia. Jak tłumaczy Justyna Czapla, wieloletni dekorator firmy Eurofirany będącej niekwestionowanym liderem w branży home decor: „Pościel dobieramy do wystroju całej sypialni. Nowoczesny styl nie wymaga przesadzonej ilości dodatków. W przypadku sypialni o stonowanych kolorach typu odcienie szarości, bieli, beżu, czy innych pasteli mamy dwie opcje do wyboru: wybrać pościel, która wkomponuje się w tonację wnętrza lub taką, która wprowadzi energię koloru do sypialni. Wśród pościeli gładkich możemy wybierać między jednobarwnymi propozycjami lub połączeniem dwóch pasujących do siebie modnych kolorów w postaci dwustronnych poszewek na kołdrę i poduszkę o ciekawych zestawieniach kolorystycznych, np. błękit z jasną szarością, czerń z bielą, fiolet z grafitem i wiele innych. Taka kombinacja pozwala na wprowadzenie koloru do sypialni w ilości, która nam najbardziej odpowiada”.

Drugą opcją ożywienia wnętrza utrzymanego w stonowanych kolorach jest wybór pościeli z pięknym wzorem. Tylko od naszych preferencji zależy, na jaki wzór się zdecydujemy. Niezmiennie w modzie pozostają pościele z wzorami botanicznymi: kwiatów, a także egzotycznych roślin, czy też motywy zwierzęce: lamparcie cętki oraz wężowe skóry. Natomiast dla osób poszukujących nieco bardziej spokojnych motywów, polecane są wzory geometryczne, które oczywiście wprowadzą do sypialni nieco koloru, ale także poczucie porządku i ładu.

Bardzo popularne ostatnio są także pościele z designerskim wzorem i efektem 3D, które hipnotyzują soczystą kolorystyką oraz modnymi grafikami.

Nowoczesna pościel – wybór odpowiedniego materiału

Równie ważnym aspektem, jeśli nawet nie najistotniejszym, nad którym należy się zastanowić, wybierając pościel do sypialni jest materiał, z którego pościel jest wykonana. Komfort oraz jakość naszego snu zależna jest w dużej mierze od wyboru właściwej tkaniny. „Naturalne włókna to gwarancja spokojnego i zdrowego snu. Uwielbiana przez naszych Klientów satyna bawełniana od wielu lat cieszy się powodzeniem. Sprawdza się przez cały rok. W okresie zimowym szybko oddaje ciepło, a w okresie letnim przyjemnie chłodzi. Jest wytrzymała, wygląda estetycznie po wielu praniach, a po lekkim odwirowaniu równo rozwieszona nie wymaga prasowania. Zastosowana w naszej pościeli bawełna jest najwyższej jakości, a jej miłe w dotyku, gładkie satynowe wykończenie zachwyca. To sprawia, że pościel jest także doskonałym pomysłem na prezent” – wyjaśnia Justyna Czapla z firmy Eurofirany.

Dla osób poszukujących najwyższej jakości pościeli, tych najbardziej wymagających, polecana jest pościel wykonana z najlepszej odmiany satyny bawełnianej – makosatyny. Jest to najczystsza 100% egipska bawełna. Docenić trzeba ją za wyjątkową miękkość oraz przewiewność, co zwłaszcza w miesiącach gorących jest bardzo ważne. Pościel satynowa dostępna jest również w bardzo dużej ilości kolorów oraz pięknych i nowoczesnych wzorów drukowanych reaktywnie, co oznacza, że barwnik został wtłoczony głęboko we włókna materiału. Dzięki tej technologii pościel mimo wielu prań zachowa swój elegancki wygląd na dłużej.

Należy również wspomnieć o opcji budżetowej, dla tych osób, dla których głównym parametrem jest cena. Proponowaną opcją jest pościel wykonana z mikrofibry. Mikrofibra składa się z bardzo cienkich włókien poliestrowych oraz poliamidowych, dzięki czemu pozostaje miękka w dotyku, a przy tym niezwykle trwała i odporna na rozdarcia. Pościel z mikrofibry jest także polecana dla alergików, gdyż mikrowłókno nie sprzyja rozmnażaniu się roztoczy i bakterii.

Nowoczesna pościel – odpowiedni rozmiar

Może się to wydawać oczywiste, ale bezwzględnie należy pamiętać o tym, żeby dobierać pościel dokładnie do rozmiaru posiadanej kołdry oraz poduszki. Za małe poszewki utrudnią równe rozłożenie kołdry i poduszki, za duże natomiast spowodują przemieszczenie się kołdry w środku poszwy i w rezultacie będziemy przykrywać się samą poszewką. Tak więc nim zaczniemy zastanawiać się, jaki kolor pościeli wybrać lub też, z jakiego ma być materiału, należy dobrze sprawdzić rozmiar. Najpopularniejszy rozmiar pościeli to: pościel 220x200 dla par oraz 140x200 w przypadku pościeli dla jednej osoby. Na rynku można jednak spotkać także pościel: 180x200 oraz 160x200. Wybór odpowiedniego rozmiaru powinien być pierwszym krokiem w drodze do wyboru nowoczesnej pościeli do sypialni.

