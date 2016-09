Poruszaj się, albo tylko kibicuj

Liczne zawody biegowe, amatorski Triathlon Warszawski, albo seria turniejów teakwondo olimpijskiego - to propozycje dla miłośników sportu.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Uczestnicy biegu +zobacz więcej

Największa impreza taekwondo w Warszawie i Polsce odbędzie się w weekend, 16-18 września w hali Torwaru (ul. Łazienkowska 6a).

W piątek, 16 września, rozegrane zostaną V Mistrzostwa Europy w Para Taekwondo – dyscyplinie, która już na Paraigrzyskach w Tokyo jako pierwszy sport walki wejdzie do rodziny pełnoprawnych sportów paraolimpijskich. W sobotę, 17 września, halę wypełni niemal 500 młodych zawodników (12-18 lat) z blisko 40 krajów. Będą oni walczyć o medale w Międzynarodowych Mistrzostwach Warszawy w Taekwondo Olimpijskim. Niedziela, 18 września, będzie domeną bardzo doświadczonych zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej senior (18+ lat).

Turniej Polish Open-Warsaw Cup jest pierwszym w kalendarzu Światowej Federacji Taekwondo turniejem Pucharu Świata i tym samym otwiera czteroletnią drogę do kolejnych Igrzysk. Z tego względu na warszawskich matach zaprezentuje się prawie trzystu zawodników marzących o występie w Tokio w 2020 roku.

W sobotę, 17 września, odbędzie się VIII Triathlon Warszawski – Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Triathlonie i Aquatlonie. Zawodnicy będą mieli do pokonania 400 metrów pływając, 10 kilometrów jadąc na rowerze oraz 3 kilometry biegnąc. Te zawody będą miały amatorską formułę – konkurencja pływacka rozegrana zostanie na pływalni Aqua Relaks (ul. Wilczy Dół 4), a następnie przeniosą się do Parku Kultury w Powsinie.

Oprócz zmagań triathlonowych, zorganizowane zostaną także zawody Aquatlonowe (200 metrów pływania, 1000 metrów biegu) skierowane do dzieci oraz Triathlon Rodzinny – konkurencja sztafetowa dla rodzin.

9. PZU Bieg po Nowe Życie będzie trzecią warszawską, letnią edycją tej imprezy. Start w sobotę, 17 września, o godz. 11 w Łazienkach Królewskich. Gwiazdy kina, teatru, estrady, dziennikarze i sportowcy, a przede wszystkim osoby po transplantacji z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji spotkają się, by w marszu nordic walking promować ideę świadomego dawstwa i przeszczepów rodzinnych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć próba pobicia rekordu Guinnessa w kategorii największa „Największa lekcja nordic walking". Do udziału w zapisało się już ponad 1000 osób.

Największą atrakcją imprezy jest tzw. Marsz Gwiazd w formie sztafety. W składzie każdej ze sztafet znajdzie się celebryta, sportowiec z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, a także przedstawiciel partnera „Biegu po Nowe Życie".

Wśród uczestników będą m.in. Przemysław Saleta, Joanna Jabłczyńska, Dariusz Szpakowski, Jolanta Fraszyńska, Michał Olszański, Marta Kuligowska, Agnieszka Rylik, Odeta Moro, Małgorzata Zawadzka i wielu, wielu innych.

W niedzielę, 18 września, mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym Biegu Pamięci – Włochy 44. To sportowe wydarzenie ma na celu upamiętnienie tragicznej wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, która miała miejsce 16 września 1944 roku. Zmagania toczyć się będą w parku wokół Stawu Koziorożca (ul. Obrońców Pokoju i Koziorożca). W zawodach mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Rywalizacja odbywać się będzie na dystansach od 600 do 1000 metrów oraz w biegu sztafetowym (3 x 800 metrów). Dla najlepszych przygotowano medale oraz drobne nagrody.

zyciewarszawy.pl