Jagiellonia chce uciec, Legia chce gonić

Już w piątek hitowy mecz tej jesieni – lider z Białegostoku podejmuje mistrza Polski.

Kibice Legii Warszawa

Legia pod wodzą Jacka Magiery przechodzi metamorfozę i wraca na odpowiednie tory. Już wygrzebała się z dolnej połowy tabeli i traci tylko osiem punktów do lidera (po majowym podziale – cztery). Ewidentnie chce się włączyć w walkę o mistrzostwo. Jagiellonia jednak jest jedną z sensacji tego sezonu, a młody, ofensywnie i efektownie grający zespół Michała Probierza świadom jest, że ewentualne zwycięstwo z Legią zapewni im ogromny komfort.

Do tej pory najlepszym zawodnikiem sezonu był Konstantin Vassiljev. Reprezentant Estonii strzelił już w tym sezonie osiem goli – tym samym po 15 kolejkach ma już o jedno trafienie bardziej okazały dorobek niż w swoim najlepszym sezonie w ekstraklasie. Rozgrywający jednak nie tylko zdobywa gole, ale też asystuje i przede wszystkim prowadzi grę lidera z Podlasia.

Defensywny pomocnik Jacek Góralski dostał powołanie do reprezentacji Adama Nawałki i dość nieoczekiwanie wyszedł nawet w podstawowym składzie w ostatnim w tym roku meczu kadry – sparingu ze Słowenią w poniedziałek. Coraz głośniej mówi się o tym, że 24-letni Góralski miałby przejść taką samą drogę jak Michał Pazdan. Czyli poprzez dobrą grę w Jagiellonii i awans do reprezentacji zapracować na transfer do Legii.

W Białymstoku szykuje się rekord frekwencji na wciąż jeszcze nowym stadionie. Szkoda tylko, że szefowie klubu postanowili jednak ten świąteczny nastrój popsuć. Kilka tygodni temu Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym oznajmiała, że z powodu prac remontowych do końca roku nie będzie wpuszczała kibiców gości na sektor przeznaczony dla przyjezdnych. Dostała na to zgodę spółki Ekstraklasa SA. Z Warszawy do Białegostoku jest 180 kilometrów, dobra droga, więc można się było spodziewać, że wiadomość ta nie ucieszy kibiców Legii.

Tym, co wywołało jednak ich prawdziwą wściekłość, jest fakt, że w związku z olbrzymim zainteresowaniem spotkaniem z mistrzem Polski fani Jagiellonii będą mogli kupować bilety na sektory, które w normalnych warunkach są puste – tak zwane sektory buforowe, oddzielające od przyjezdnych fanów – ale także na ten „remontowany" sektor gości.

Inna sprawa, że być może niedługo takie obrazki będą w polskiej lidze normą. W ostatnich miesiącach zjawisko chuligaństwa stadionowego faktycznie znów się nasiliło. W kuluarach zarówno PZPN, jak i spółki Ekstraklasa SA sporo się szepcze o nałożeniu zakazu organizowania wyjazdów dla wszystkich klubów. Przynajmniej na jakiś czas. Argumenty, które padają, nie są pozbawione sensu. Zwolennicy pomysłu ogólnopolskiego zakazu wyjazdowego wskazują, że koszty – przede wszystkim mobilizacja policji, która musi eskortować przyjezdnych – są spore, a korzyści niewielkie.

"Rzeczpospolita"